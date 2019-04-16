«Нотр-Дам возродится из пепла»: пожарные ликвидируют остаточные возгорания в соборе Парижской Богоматери

Экстренные службы ликвидируют остаточные возгорания в соборе Парижской Богоматери. По словам министра культуры Франции, основную структуру Нотр-Дама удалось спасти, но ситуация остаётся сложной — выгорели две трети площади крыши, обрушился шпиль и часть поперечного нефа. В то же время сохранились колокольни и не пострадали реликвии, которые хранятся в ризнице храма. Произведения искусства, которые удалось вывезти из собора, находятся в мэрии Парижа. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что власти восстановят Нотр-Дам. В Министерстве культуры РФ назвали произошедшее «большой трагедией».

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью локализован и в целом потушен, сообщили в городской пожарной службе. По словам официального представителя ведомства Габриэля Плюса, сотрудники экстренных служб ликвидируют остаточные возгорания.

«Огонь взят под контроль, но пожар не полностью потушен», — подчеркнул госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

По его словам, в ближайшие часы архитекторы и эксперты дадут оценку состояния здания. При этом стало известно, что «лёгкое ранение» получил один из 400 пожарных, работавших на месте ЧП, а также двое полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон ночью находился у собора и даже ненадолго зашёл внутрь, когда пожарные ещё продолжали борьбу с огнём. Лидер Пятой республики пообещал привлечь к реставрации Нотр-Дам-де-Пари самых талантливых людей современности.

«Мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперёд», — заявил Макрон.

Как отметил 16 апреля министр культуры Франции Франк Риестер, основную структуру Нотр-Дама удалось спасти, но ситуация остаётся сложной.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло вечером 15 апреля примерно в 18:50 по местному времени (19:50 мск). Оно возникло в районе строительных лесов, установленных над крышей здания. Отмечается, что над этой версией работают французские следователи. Прокуратура Парижа возбудила дело по статье «неумышленное причинение ущерба».

В результате пожара обрушился шпиль и часы, кроме того обвалилась крыша здания.

Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, пожарным удалось спасти алтарь и алтарный крест собора Парижской Богоматери. К тому же удалось спасти все реликвии, включая терновый венец Христа, которые находились в Нотр-Даме.

«Все священные предметы находятся в ризнице, нет никакого риска, что они сгорят», — пояснял представитель собора Андре Фино.

Также по теме «Сгорела история Франции»: в соборе Парижской Богоматери произошёл пожар Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери начался пожар. Огонь появился в верхних частях здания, которое находилось на...

Наряду с этим стало известно, что ещё неделю назад в рамках реставрационных работ с крыши здания были сняты 12 статуй апостолов и четыре статуи евангелистов. Также от огня были спасены обе колокольни.

Сразу после происшествия государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о сборе средств, которые направят на работы по восстановлению собора Парижской Богоматери. Кроме того, на двух других краудфандинговых платформах уже удалось собрать в общей сложности €24 тыс, а семья французских миллиардеров Пино пообещала выделить на восстановление собора €100 млн.

Еврокомиссия примет участие в финансировании восстановительных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК.

«Еврокомиссия выделит из европейских фондов специальный грант на восстановление собора Парижской Богоматери, который является частью культурного достояния Европы и мира. Как только станет известен размер ущерба и оценочная стоимость восстановительных работ, ЕК примет решение о размере

финансирования», — приводит агентство заявление пресс-службы.

Также мэр Парижа Анн Идальго предложила созвать международную конференцию по сбору средств на восстановление храма.

«Весь мир вместе с Францией»

Нотр-Дам-де-Пари — это Нотр-Дам всей Европы, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он выразил поддержку Парижу в связи с пожаром в соборе.

Свою помощь Пятой республике также пообещали оказать правительства Японии и Испании.

«Французский народ его восстановит, он, без сомнения, его поднимет заново. И мы будем там. Весь мир сейчас есть и будет вместе с Францией. Собор Нотр-Дам возродится из пепла», — говорится в заявлении Королевского дома Испании.

Пожар в кафедральном соборе, символе христианства во Франции и во всём мире, вызвал потрясение и глубокую скорбь в Ватикане, заявил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти. При этом в Русской православной церкви пожар в Нотр-Дам-де-Пари назвали «великой утратой» и «страшным знамением, смысл которого нам ещё предстоит в полной мере осознать».

«Матерь Божия да сохранит христиан Запада в эти часы скорби», — цитирует ТАСС замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерея Николая Балашова.

Слова поддержки Франции высказали также в Министерстве культуры РФ.

«Это большая трагедия, которая напоминает о необходимости защищать, необходимости каждого бережно относиться к объектам культурного наследия, к окружающему миру. Мы сопереживаем», — цитирует РИА Новости главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова.

С большим сожалением воспринял новость о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари певец Гару, исполняющий роль Квазимодо в мюзикле «Собор Парижской Богоматери», поставленном по одноимённому роману Виктора Гюго.

«Наша парижская колыбель сгорела. Это столп веры, архитектуры и времени, вдохновляющий людей и художников на протяжении веков. Это колокола, которыми я звоню в доме моего Квазимодо. Мне грустно», — написал он в Twitter.

«Как вам не стыдно?»

Ведущий украинского телеканала «Прямой» Тарас Березовец в своём Twitter связал пожар в кафедральном соборе с недавним приездом во Францию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Как пишет агентство УНИАН, журналист открыто поддерживает действующего лидера страны Петра Порошенко.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — написал он в Twitter.

Сообщение в социальной сети вызвало шквал негативных комментариев. Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт назвала «позором» слова телеведущего.

«Как вам не стыдно!? Позор», — заявила она, также отметив в записи официальный аккаунт МИД Украины и главу ведомства Павла Климкина.

Позднее украинский министр разместил в Twitter сообщение на французском языке, в котором заявил, что «собор является символом Франции и нашей европейской культуры».

«От всего сердца с нашими парижскими друзьями», — написал он.