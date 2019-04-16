«Нотр-Дам возродится из пепла»: пожарные ликвидируют остаточные возгорания в соборе Парижской Богоматери
- AFP
- © Stephane De Sakutin
Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью локализован и в целом потушен, сообщили в городской пожарной службе. По словам официального представителя ведомства Габриэля Плюса, сотрудники экстренных служб ликвидируют остаточные возгорания.
«Огонь взят под контроль, но пожар не полностью потушен», — подчеркнул госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.
По его словам, в ближайшие часы архитекторы и эксперты дадут оценку состояния здания. При этом стало известно, что «лёгкое ранение» получил один из 400 пожарных, работавших на месте ЧП, а также двое полицейских.
Президент Франции Эммануэль Макрон ночью находился у собора и даже ненадолго зашёл внутрь, когда пожарные ещё продолжали борьбу с огнём. Лидер Пятой республики пообещал привлечь к реставрации Нотр-Дам-де-Пари самых талантливых людей современности.
«Мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперёд», — заявил Макрон.
Как отметил 16 апреля министр культуры Франции Франк Риестер, основную структуру Нотр-Дама удалось спасти, но ситуация остаётся сложной.
Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло вечером 15 апреля примерно в 18:50 по местному времени (19:50 мск). Оно возникло в районе строительных лесов, установленных над крышей здания. Отмечается, что над этой версией работают французские следователи. Прокуратура Парижа возбудила дело по статье «неумышленное причинение ущерба».
В результате пожара обрушился шпиль и часы, кроме того обвалилась крыша здания.
Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго, пожарным удалось спасти алтарь и алтарный крест собора Парижской Богоматери. К тому же удалось спасти все реликвии, включая терновый венец Христа, которые находились в Нотр-Даме.
«Все священные предметы находятся в ризнице, нет никакого риска, что они сгорят», — пояснял представитель собора Андре Фино.
Наряду с этим стало известно, что ещё неделю назад в рамках реставрационных работ с крыши здания были сняты 12 статуй апостолов и четыре статуи евангелистов. Также от огня были спасены обе колокольни.
Сразу после происшествия государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о сборе средств, которые направят на работы по восстановлению собора Парижской Богоматери. Кроме того, на двух других краудфандинговых платформах уже удалось собрать в общей сложности €24 тыс, а семья французских миллиардеров Пино пообещала выделить на восстановление собора €100 млн.
Еврокомиссия примет участие в финансировании восстановительных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК.
«Еврокомиссия выделит из европейских фондов специальный грант на восстановление собора Парижской Богоматери, который является частью культурного достояния Европы и мира. Как только станет известен размер ущерба и оценочная стоимость восстановительных работ, ЕК примет решение о размере
финансирования», — приводит агентство заявление пресс-службы.
Также мэр Парижа Анн Идальго предложила созвать международную конференцию по сбору средств на восстановление храма.
«Весь мир вместе с Францией»
Нотр-Дам-де-Пари — это Нотр-Дам всей Европы, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он выразил поддержку Парижу в связи с пожаром в соборе.
Свою помощь Пятой республике также пообещали оказать правительства Японии и Испании.
«Французский народ его восстановит, он, без сомнения, его поднимет заново. И мы будем там. Весь мир сейчас есть и будет вместе с Францией. Собор Нотр-Дам возродится из пепла», — говорится в заявлении Королевского дома Испании.
Пожар в кафедральном соборе, символе христианства во Франции и во всём мире, вызвал потрясение и глубокую скорбь в Ватикане, заявил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти. При этом в Русской православной церкви пожар в Нотр-Дам-де-Пари назвали «великой утратой» и «страшным знамением, смысл которого нам ещё предстоит в полной мере осознать».
«Матерь Божия да сохранит христиан Запада в эти часы скорби», — цитирует ТАСС замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерея Николая Балашова.
Слова поддержки Франции высказали также в Министерстве культуры РФ.
«Это большая трагедия, которая напоминает о необходимости защищать, необходимости каждого бережно относиться к объектам культурного наследия, к окружающему миру. Мы сопереживаем», — цитирует РИА Новости главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова.
С большим сожалением воспринял новость о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари певец Гару, исполняющий роль Квазимодо в мюзикле «Собор Парижской Богоматери», поставленном по одноимённому роману Виктора Гюго.
«Наша парижская колыбель сгорела. Это столп веры, архитектуры и времени, вдохновляющий людей и художников на протяжении веков. Это колокола, которыми я звоню в доме моего Квазимодо. Мне грустно», — написал он в Twitter.
«Как вам не стыдно?»
Ведущий украинского телеканала «Прямой» Тарас Березовец в своём Twitter связал пожар в кафедральном соборе с недавним приездом во Францию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Как пишет агентство УНИАН, журналист открыто поддерживает действующего лидера страны Петра Порошенко.
«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — написал он в Twitter.
Сообщение в социальной сети вызвало шквал негативных комментариев. Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт назвала «позором» слова телеведущего.
«Как вам не стыдно!? Позор», — заявила она, также отметив в записи официальный аккаунт МИД Украины и главу ведомства Павла Климкина.
Как вам не стыдно !? Позор. @PavloKlimkin@MFA_Ukrainehttps://t.co/E6mYrATAnW— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 апреля 2019 г.
Позднее украинский министр разместил в Twitter сообщение на французском языке, в котором заявил, что «собор является символом Франции и нашей европейской культуры».
«От всего сердца с нашими парижскими друзьями», — написал он.