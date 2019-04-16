Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после пожара

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после пожара, который серьёзно повредил здание.

Об этом он сказал во время своего обращения к нации.

«Я вам торжественно заявляю сегодня вечером, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», — цитирует его РИА Новости.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Возгорание привело к масштабным разрешениям, в частности, было зафиксировано обрушение крыши и шпиля собора.

Сообщалось, что сбор средств на восстановление собора начнётся 16 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить