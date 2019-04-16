Сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам начнётся 16 апреля

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Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил, что 16 апреля будет начат сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Le Parisien. 

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Французская прокуратура уже начала расследование в связи с данным ЧП.

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