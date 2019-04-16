Сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам начнётся 16 апреля

Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил, что 16 апреля будет начат сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Le Parisien.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Французская прокуратура уже начала расследование в связи с данным ЧП.