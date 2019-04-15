Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти французской столицы.
- Reuters
The moment #NotreDame’s spire fell pic.twitter.com/XUcr6Iob0b— Patrick Galey (@patrickgaley) 15 апреля 2019 г.
Ранее стало известно о возгорании в здании собора.
По предварительным данным, пожар может быть связан с ремонтными работами.
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