Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

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Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти французской столицы.
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
  • Reuters

Ранее стало известно о возгорании в здании собора. 

По предварительным данным, пожар может быть связан с ремонтными работами.

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