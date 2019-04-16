Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери.

По словам американского лидера, в данной ситуации необходимо действовать как можно быстрее.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

«Ужасно наблюдать за крупным пожаром в соборе Парижской Богоматери», — написал он.

God bless the people of France! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Кроме того, по мнению Трампа, для тушения возгорания можно было задействовать пожарные самолёты.

«Да благословит господь народ Франции!» — заключил президент США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что сотрудники экстренных служб проделали огромную работу, чтобы спасти собор.

По словам лидера, благодаря их работе удалось «избежать самого худшего».

Подробнее о трагедии во французской столице — в материале RT.