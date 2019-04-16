Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Короткая ссылка
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери.
Трамп прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
  • © Reuters

По словам американского лидера, в данной ситуации необходимо действовать как можно быстрее.

«Ужасно наблюдать за крупным пожаром в соборе Парижской Богоматери», — написал он.

Кроме того, по мнению Трампа, для тушения возгорания можно было задействовать пожарные самолёты.

«Да благословит господь народ Франции!» — заключил президент США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что сотрудники экстренных служб проделали огромную работу, чтобы спасти собор.

По словам лидера, благодаря их работе удалось «избежать самого худшего».

Подробнее о трагедии во французской столице — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить