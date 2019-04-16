Макрон зашёл внутрь ещё не потушенного собора Парижской Богоматери

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Президент Франции Эммануэль Макрон ненадолго зашёл внутрь ещё не потушенного собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что он уже покинул здание. 

На видео и фотографиях, опубликованных изданием, видно, что когда Макрон был внутри собора, с потолка сыпались потоки искр.

Ранее президент Франции в своём обращении к нации заявил, что пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти здание собора, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».

Как отметила мэр Парижа Анн Идальго, алтарь и алтарный крест не были уничтожены при пожаре в соборе Парижской Богоматери.

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