Макрон зашёл внутрь ещё не потушенного собора Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон ненадолго зашёл внутрь ещё не потушенного собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что он уже покинул здание.

На видео и фотографиях, опубликованных изданием, видно, что когда Макрон был внутри собора, с потолка сыпались потоки искр.

Ранее президент Франции в своём обращении к нации заявил, что пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти здание собора, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».

Как отметила мэр Парижа Анн Идальго, алтарь и алтарный крест не были уничтожены при пожаре в соборе Парижской Богоматери.