Макрон прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возгорание, которое произошло в соборе Парижской Богоматери.

Как отметил глава Франции в своём обращении к нации, пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти здание, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».

«За эти часы, благодаря их работе и работе национальных служб, парижской мэрии и сотрудников собора Парижской Богоматери, удалось избежать самого худшего. Но битва ещё не полностью выиграна. Предстоящие часы будут сложными. Но благодаря их мужеству фасад и две основные башни находятся вне опасности», — цитирует его РИА Новости.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Как заявил госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нунез, что пожаром были уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери.

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