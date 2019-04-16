Власти Франции заявили об уничтожении большей части кровли Нотр-Дама

Госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нунез заявил, что пожаром были уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери.

Об этом он сказал Monde.

«Уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери», — сказал он.

Вместе с этим он заявил об уменьшении интенсивности огня и отметил, что власти полагают, что структуру здания удалось сохранить.

«Можно считать, что структура здания спасена от разрушения, в частности северная колокольня», — подчеркнул он.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Французская прокуратура уже начала расследование в связи с данным ЧП.