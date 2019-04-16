Власти Франции заявили об уничтожении большей части кровли Нотр-Дама
Об этом он сказал Monde.
«Уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери», — сказал он.
Вместе с этим он заявил об уменьшении интенсивности огня и отметил, что власти полагают, что структуру здания удалось сохранить.
«Можно считать, что структура здания спасена от разрушения, в частности северная колокольня», — подчеркнул он.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.
Французская прокуратура уже начала расследование в связи с данным ЧП.