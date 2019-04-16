Мэр Парижа: алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре

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Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает журналистка издания Le Monde Рафаэль Баке на своей странице в Twitter.

«Большая дыра в крыше, там где был шпиль, теперь его обломки в нефе. Алтарь и его крест сохранились. Это не так страшно, как я боялась», — сказала Идальго.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём обращении к нации заявил, что пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти здание собора, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».

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