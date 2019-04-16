Мэр Парижа: алтарь и алтарный крест Нотр-Дама сохранились при пожаре

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает журналистка издания Le Monde Рафаэль Баке на своей странице в Twitter.

«Большая дыра в крыше, там где был шпиль, теперь его обломки в нефе. Алтарь и его крест сохранились. Это не так страшно, как я боялась», — сказала Идальго.

Dans la nef, encombrée par les restes de la flèche en miettes, l’autel est resté intact, avec sa croix#NotreDame pic.twitter.com/yify3ERdN0 — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) 15 апреля 2019 г.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём обращении к нации заявил, что пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти здание собора, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».