Следователи допросили рабочих из собора Парижской Богоматери

Французские следователи допросили рабочих, занимавшихся ремонтом в соборе Парижской Богоматери.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Издание не приводит других деталей.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар, который привёл к масштабным разрушениям здания, в частности, результате возгорания обрушились его крыша и шпиль.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём обращении к нации заявил, что пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти собор, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».