Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В сети появились первые кадры из собора Парижской Богоматери, где ранее был ликвидирован крупный пожар.

Ролик в своём Twitter опубликовал LCI.

В свою очередь, видеоагентство Ruptly ведёт прямую трансляцию с места ЧП.

На кадрах видно, что в настоящее время пожарные продолжают проливку конструкций собора.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес в своём Twitter поблагодарил представителей экстренных служб города за мужество, проявленное при тушении пожара.

Ранним утром 16 апреля официальный представитель пожарной службы столицы Франции Габриэль Плюс заявил, что возгорание в соборе Парижской Богоматери ликвидировано.

Отмечалось, что в результате произошедшего, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.