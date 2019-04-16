Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара

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В сети появились первые кадры из собора Парижской Богоматери, где ранее был ликвидирован крупный пожар.
Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара
  • © Reuters
  • Reuters

Ролик в своём Twitter опубликовал LCI.

В свою очередь, видеоагентство Ruptly ведёт прямую трансляцию с места ЧП.

На кадрах видно, что в настоящее время пожарные продолжают проливку конструкций собора.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес в своём Twitter поблагодарил представителей экстренных служб города за мужество, проявленное при тушении пожара.

Ранним утром 16 апреля официальный представитель пожарной службы столицы Франции Габриэль Плюс заявил, что возгорание в соборе Парижской Богоматери ликвидировано.

Отмечалось, что в результате произошедшего, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.

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