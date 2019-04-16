Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара
- © Reuters
- Reuters
Ролик в своём Twitter опубликовал LCI.
#NotreDame de Paris dévastée par les flammes :— LCI (@LCI) 15 апреля 2019 г.
Les premières images de l'intérieur
📺Notre édition spéciale > https://t.co/qsMXQl1bpKpic.twitter.com/62ZqYl6Bbr
В свою очередь, видеоагентство Ruptly ведёт прямую трансляцию с места ЧП.
На кадрах видно, что в настоящее время пожарные продолжают проливку конструкций собора.
Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес в своём Twitter поблагодарил представителей экстренных служб города за мужество, проявленное при тушении пожара.
Ранним утром 16 апреля официальный представитель пожарной службы столицы Франции Габриэль Плюс заявил, что возгорание в соборе Парижской Богоматери ликвидировано.
Отмечалось, что в результате произошедшего, в частности, обрушились крыша и шпиль собора.