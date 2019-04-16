Специалисты в ближайшее время оценят состояние собора Нотр-Дам

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Архитекторы и эксперты в ближайшее время проведут оценку состояния собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар. Об этом заявил госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес.
Специалисты в ближайшее время оценят состояние собора Нотр-Дам
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«В 08:00 будет встреча с экспертами, архитекторами во Франции, чтобы попытаться определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжать свою работу», — цитирует Le Figaro министра.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар, в результате которого обрушились его крыша и шпиль. Позднее возгорание удалось ликвидировать.

Как подчеркнул французский лидер Эммануэль Макрон, собор будет восстановлен.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

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