Пожар во французской столице: в горящем соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша

В здании собора Парижской Богоматери произошёл пожар. Полностью обрушилась крыша вместе со шпилем. Сообщается, что огонь вспыхнул на верхних уровнях. Пожарные расчёты пытаются потушить пламя. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.