Пожар во французской столице: в горящем соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша

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RT
В здании собора Парижской Богоматери произошёл пожар. Полностью обрушилась крыша вместе со шпилем. Сообщается, что огонь вспыхнул на верхних уровнях. Пожарные расчёты пытаются потушить пламя. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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  • 15 апреля 2019

    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в соборе.

    «Я слежу минута за минутой за пожаром, который продолжается в соборе Парижской Богоматери, который является частью наследия всего человечества. Он вдохновил столько писателей, столько художников, столько философов и туристов, прибывающих со всех концов света. Какое грустное зрелище. Какая трагедия!» — цитирует слова Юнкера ТАСС.

  • К борьбе с огнём привлечены около 400 пожарных. Как сообщает Le Figaro, власти Парижа приняли решение об эвакуации жителей острова Сите, на котором расположен горящий собор.

  • По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место пожара, пишут французские СМИ. Ожидается, что позднее к главе государства присоединятся премьер-министр Эдуар Филипп и председатель Национального собрания Ришар Ферран.

  • ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией с собором Парижской Богоматери, в котором произошёл пожар, заявили в организации.

  • Французские СМИ обратили внимание на то обстоятельство, что за несколько дней до пожара с собора сняли 16 медных статуй. Планировалось, что скульптуры вернут на здание в 2022 году после реставрации.

  • Очевидцы сообщают, что пожар охватил новые части собора. Огонь приближается к смотровой площадке.

    • Reuters
    • © Charles Platiau

  • Вслед за шпилем обрушились часы и крыша собора.

  • Представители Нотр-Дам-де-Пари утверждают, что несущая конструкция здания охвачена огнём.

  • К месту происшествия направился президент Эммануэль Макрон, сообщают французские СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

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