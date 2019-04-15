Пожар во французской столице: в горящем соборе Парижской Богоматери обрушилась крыша
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15 апреля 2019
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в соборе.
«Я слежу минута за минутой за пожаром, который продолжается в соборе Парижской Богоматери, который является частью наследия всего человечества. Он вдохновил столько писателей, столько художников, столько философов и туристов, прибывающих со всех концов света. Какое грустное зрелище. Какая трагедия!» — цитирует слова Юнкера ТАСС.
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К борьбе с огнём привлечены около 400 пожарных. Как сообщает Le Figaro, власти Парижа приняли решение об эвакуации жителей острова Сите, на котором расположен горящий собор.
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По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет.
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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на место пожара, пишут французские СМИ. Ожидается, что позднее к главе государства присоединятся премьер-министр Эдуар Филипп и председатель Национального собрания Ришар Ферран.
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ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией с собором Парижской Богоматери, в котором произошёл пожар, заявили в организации.
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Французские СМИ обратили внимание на то обстоятельство, что за несколько дней до пожара с собора сняли 16 медных статуй. Планировалось, что скульптуры вернут на здание в 2022 году после реставрации.
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Очевидцы сообщают, что пожар охватил новые части собора. Огонь приближается к смотровой площадке.
- Reuters
- © Charles Platiau
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Вслед за шпилем обрушились часы и крыша собора.
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Представители Нотр-Дам-де-Пари утверждают, что несущая конструкция здания охвачена огнём.
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К месту происшествия направился президент Эммануэль Макрон, сообщают французские СМИ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.