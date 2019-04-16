Посол Франции возмутилась из-за слов украинского ведущего о Нотр-Даме
Дипломат на своей странице в Twitter выразила недовольство тем, что Березовец опубликовал у себя в микроблоге пост, в котором связал возгорание в соборе с приездом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к главе Франции Эммануэлю Макрону.
«Как вам не стыдно!? Позор», — написала она, отметив в записи главу МИД Украины Павла Климкина и официальный аккаунт МИД Украины.
Как вам не стыдно !? Позор. @PavloKlimkin@MFA_Ukrainehttps://t.co/E6mYrATAnW— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 апреля 2019 г.
Позднее Дюмонт разместила у себя на странице запись Климкина, в котором тот выразил сожаление в связи с пожаром.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.
Как заявил госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нунез, что пожаром были уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери.