Посол Франции возмутилась из-за слов украинского ведущего о Нотр-Даме

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Посол Франции в Киеве Изабель Дюмонт возмутилась из-за заявления украинского телеведущего Тараса Березовца по поводу пожара в соборе Парижской Богоматери.

Дипломат на своей странице в Twitter выразила недовольство тем, что Березовец опубликовал у себя в микроблоге пост, в котором связал возгорание в соборе с приездом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к главе Франции Эммануэлю Макрону.

«Как вам не стыдно!? Позор», — написала она, отметив в записи главу МИД Украины Павла Климкина и официальный аккаунт МИД Украины.

Позднее Дюмонт разместила у себя на странице запись Климкина, в котором тот выразил сожаление в связи с пожаром.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. В результате возгорания обрушились крыша и шпиль собора.

Как заявил госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нунез, что пожаром были уничтожены две трети кровли собора Парижской Богоматери.

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