«Мышление истеблишмента»: в парламенте Британии недовольны заявлением кабмина об отсутствии «вмешательства России»

Глава профильного комитета палаты общин Дэмиан Коллинз недоволен ответом кабмина, не обнаружившего следов «российского вмешательства» в демократические процессы Соединённого Королевства. Ранее правительство объявило, что доказательства влияния Москвы на британские выборы, которое приписывалось в том числе RT и Sputnik, не были найдены. Парламентарий требует провести спецрасследование, ссылаясь на опыт США. По мнению экспертов, за обвинениями в адрес России стоят внутриполитические мотивы. Как и зачем Лондон ищет «российский след», разбирался RT.

Кабинет министров Великобритании опубликовал свой ответ на доклад комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании под названием «Фейковые новости», часть которого посвящена «российскому влиянию в политических кампаниях», в том числе телеканалу RT и агентству Sputnik.

В ответе, посвящённом «российскому вмешательству» в демократические процессы Великобритании, правительство констатировало, что найти доказательства приписываемых России злонамеренных действий не удалось.

Авторы документа напоминают о том, что около года назад премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй выдвинула обвинения против Москвы, заявив, что российская сторона проводит политику долгосрочного вмешательства в дела Великобритании, а также занимается сетевым шпионажем. Также Россию заподозрили в кибератаке на серверы министерства обороны Дании и германского бундестага.

В докладе упоминается и история покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, которые были, по версии британской стороны, отравлены в начале текущего года на территории Солсбери. В британском кабмине подсчитали, что начиная с марта российская сторона опубликовала не менее 38 материалов, искажающих, в понимании официального Лондона, сведения об этом событии. Однако никаких доказательств «вмешательства» при этом найти так и не удалось.

«Мы хотим подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными политическими силами, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство вместе с партнёрами активно работает над формированием жёсткой политики для решения этой проблемы», — отмечается в заявлении.

Чтобы решить проблему дезинформации, британский кабмин намерен проводить дальнейшие исследования, просвещать население в данной области, а также работать с крупными социальными сетями.

В одном из пунктов документа упоминается расследование российского «вмешательства» в президентские выборы США, которое ведёт Роберт Мюллер. Ссылаясь на заокеанский опыт, комитет настаивает на том, что правительство Соединённого Королевства должно выступить с заявлением о том, сколько расследований в отношении «вмешательства» Москвы в британские внутриполитические процессы сейчас проводится.

В ответе кабинета министров отмечается, что расследование Мюллера по вмешательству в выборы 2016 года является вопросом, касающимся только Вашингтона. Отмечается, что Лондон предпринял меры для защиты страны от иностранного вмешательства, однако на сегодняшний день успешных попыток такого рода зафиксировано не было.

Обвинительный уклон

Ответ правительства не удовлетворил Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ британского парламента. Об этом заявил глава комитета Дэмиан Коллинз. По словам политика, страна нуждается в более скоординированном подходе правительства к борьбе с российскими кампаниями по дезинформации, подрывающими западную демократию.

«Ответ правительства не даёт нам реального указания на то, какие действия предпринимаются по этому важному поводу», — приводит заявление Коллинза РИА Новости.

Дэмиан Коллинз

Reuters

© Peter Nicholls

Напомним, в июле этого года профильный комитет британского кабмина опубликовал доклад, в котором повторил звучавшие ранее против России обвинения в попытках вмешаться в демократические выборы в странах Запада. Отдельно в документе упоминались RT и Sputnik, которые якобы подтолкнули жителей Соединённого Королевства к голосованию за выход страны из состава Евросоюза.

Впрочем, никаких доказательств, подкрепляющих эти обвинения, тогда представлено не было. Как заметили в российском посольстве, по большей части доклад представлял собой пересказ газетных публикаций.

Также в своём докладе британские парламентарии опирались на данные частной пиар-компании 89up.

Это далеко не единственное обвинение в адрес Москвы: ранее комитет британской палаты общин по международным делам заподозрил Россию в планах по вмешательству в македонский референдум о переименовании страны.

Кроме того, не обошлось без обвинений в связи с каталонским референдумом о независимости: в одном из отчётов британского парламента говорилось о попытках России повлиять на ситуацию в Каталонии. Якобы именно Москва приложила усилия к тому, чтобы жители региона заявили о намерении отделиться от Испании. Такие выводы были сделаны преимущественно на основании публикаций в испанской прессе и впоследствии были опровергнуты самими парламентариями и испанскими властями.

Подсчёт бюллетеней после референдума по брекситу, 23 июня 2016 года

Reuters

© Neil Hall

Также было опровергнуто и предположение, что Россия влияла на исход референдума о брексите при помощи социальных сетей. В январе 2018 года руководство Twitter сообщило комитету британского парламента по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ, что предположения властей королевства о «российском вмешательстве» посредством сетевых ботов не верны. Специалисты Twitter обнаружили, что только один процент «подозрительных» аккаунтов, чьи авторы призывали голосовать за выход из ЕС был зарегистрирован в российской юрисдикции.

«Хотя многие из этих страниц нарушали правила Twitter, касающиеся спама, на данный момент у нас нет достаточно убедительных доказательств, которые позволили бы связать их с Россией или Агентством интернет-исследований», — говорилось в заявлении компании.

Этот отчёт совершенно не удовлетворил Дэмиана Коллинза. Парламентарий обвинил IT-компанию в нежелании дать прямой ответ на поставленные вопросы.

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Разжиганием антироссийской истерии в Великобритании занимаются не только парламентарии, но и некоторые СМИ. Например, британская газета Sunday Times опубликовала в апреле текущего года «расследование», в котором обвинило Россию в целенаправленной поддержке лидера лейбористов Джереми Корбина на последних выборах. Якобы для этого российская сторона создала более 6000 ботов в соцсетях. В Москве эти обвинения назвали тогда «информационным вбросом».

По мнению директора Международного института новейших государств Алексей Мартынова, если бы российское вмешательство действительно имело место, британские власти смогли бы его выявить. В качестве примера эксперт привёл применение таких технологий против России в 2011—2012 годах, когда на территории соседних стран были созданы целые центры давления на российское информационное пространство.

«Они действовали на Украине и в Прибалтике и старались раскачать политическую ситуацию в России при помощи армии «хейтеров» и ботов. Но чтобы выявить такие вещи, совершенно не нужны какие-то шумные расследования. Если бы целью Великобритании и США была бы только защита от вмешательств, то достаточно было бы применить ряд административных мер, без всякой медиа-шумихи», — отметил эксперт.

Проблема в том, что сегодня поиск «российского вмешательства» превратился для определённых политических кругов в политический ресурс, считает Мартынов.

«Нам нужен британский Мюллер»

Один из главных идеологов антироссийской истерии — Дэмиан Коллинз — не скрывает, что хотел бы инициировать в королевстве расследование, подобное тому, что ведёт Роберт Мюллер в США.

«Мне кажется, нам нужен британский Мюллер. При проведении расследования мы действовали на пределе своих возможностей, мы сделали такие вещи, которые прежде не делал ни один другой парламентский комитет, однако у нас нет таких полномочий, которыми располагают правоохранительные органы. У нас нет власти, которая есть у Мюллера, чтобы потребовать банковские выписки, личные документы и другие вещи», — заявил Коллинз в августе этого года.

По мнению экспертов, за этими требованиями скрываются вполне прагматичные мотивы.

«Как известно, комиссия Роберта Мюллера не разоблачила пока ни одного русского хакера, зато за время своей деятельности успела допросить многих американских политиков, бизнесменов, глав IT-компаний и т.п. Комиссия стала инструментом внутриполитической борьбы», — напомнил Мартынов.

Reuters

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По мнению эксперта, некоторым политическим силам в Великобритании тоже захотелось получить аналогичный инструмент, и они спешат воспользоваться антироссийским трендом в политике, пока он не сошёл на нет.

«Это нужно не для того, чтобы расследовать мифическую российскую угрозу, а чтобы давить на тех или иных политиков или лидеров общественного мнения», — пояснил Мартынов.

Нагнетание антироссийской истерии используется также для того, чтобы отвести внимание населения от неспособности правящей партии заключить выгодную сделку с Евросоюзом. Такой точки зрения придерживается заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Переговоры об условиях выхода из ЕС заходят в тупик, и одновременно в стране проходят акции против брексита. На этом фоне представители британского истеблишмента стараются переключить внимание на внешние угрозы, а также заработать на этом персональные политические дивиденды», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В целом обвинения в адрес России стали уже дежурными и превратились в информационный шум, констатировал Шаповалов.

При этом сторонников версии о «российском вмешательстве» не смущает противоречивость обвинений. Предполагая, что Москва поддерживала выход Великобритании из Евросоюза, «союзниками» российской стороны следует считать таких сторонников и инициаторов брексита, как Тереза Мэй и Борис Джонсон. В то же время Джереми Корбин с самого начала относится к идее «развода» с остальной Европой достаточно скептически.

«По сути, это уже параноидальные мысли, но такое мышление стало мейнстримом для современного британского истеблишмента», — подытожил эксперт.