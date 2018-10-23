В парламенте Британии недовольны ответом кабмина на доклад о вмешательстве

В Комитете по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании недовольны ответом кабинета министров на доклад «Фейковые новости».

Соответствующее заявление сделал глава Дэмиан Коллинз, которого не удовлетворило заявление правительства о том, что кабмин не видит доказательств успешного использования дезинформации иностранными политическими силами, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы.

«Нам нужен более скоординированный подход правительства к борьбе с кампаниями по дезинформации, организуемыми российскими ведомствами, стремящимися нарушить и подорвать нашу демократию. Ответ правительства не даёт нам реального указания на то, какие действия предпринимаются по этому важному поводу», — приводит заявление Коллинза РИА Новости.

Ранее правительство Великобритании заявило, что не располагает доказательствами вмешательства зарубежных стран, в том числе России, в демократические процессы Лондона.