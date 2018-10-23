Власти Британии заявили об отсутствии доказательств «вмешательства» России

Правительство Великобритании не располагает доказательствами вмешательства зарубежных стран, в том числе России, в демократические процессы Лондона.

Об этом свидетельствует официальный ответ кабинета министров на доклад Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании под названием «Фейковые новости», часть которого посвящена «российскому влиянию в политических кампаниях», в частности телеканалу RT и агентству Sputnik.

В ответе правительства говорится, что в ноябре 2017 года премьер-министр Тереза Мэй обвинила российское государство в «долгосрочной кампании кибершпионажа и вмешательства».

«Мы хотим подчеркнуть, что правительство не видело доказательств успешного использования дезинформации иностранными политическими силами, в том числе Россией, для влияния на британские демократические процессы. Но мы не расслабляемся, правительство активно работает с партнёрами над разработкой жёсткой политики для решения данной проблемы», — отмечается в заявлении.

В конце июля власти Британии выпустили доклад с призывом сплотиться в борьбе с «российским влиянием» и RT.

В частности, в документе указывалось, что RT и Sputnik якобы оказали «значительное» влияние на решение британцев проголосовать на общенациональном референдуме в июне 2016 года за выход из ЕС.

Как заявили в Twitter, у компании нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по брекситу. Также об отсутствии данных о «вмешательстве» сообщали в YouTube.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы в других государствах.