В YouTube заявили об отсутствии данных о «российском вмешательстве» в брексит

Компания YouTube заявила, что у неё нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора компании по связям с государственными структурами Джунипер Даунс.

«Мы провели тщательное расследование касательно референдума по брекситу и не нашли свидетельств вмешательства. Мы рассмотрели все рекламные объявления, имеющие какую-либо связь с Россией, и не нашли доказательств того, что наши сервисы использовались, чтобы вмешаться в проведение референдума», — сказала она.

Ранее компания Twitter заявила, что у неё нет доказательств «российского вмешательства» в референдум по брекситу.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.





