«Почему тело до сих пор скрывают?»: Эрдоган призвал Эр-Рияд прояснить обстоятельства гибели журналиста Хашукджи

Жестокое убийство журналиста Джамаля Хашукджи на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле было совершено по политическим мотивам. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на это указывают данные следствия. Как полагает турецкий лидер, группа саудовских военных специалистов действовала по заранее подготовленному сценарию. Эрдоган также считает необходимым внесение правок в Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Кроме того, Анкара призвала Эр-Рияд разъяснить нестыковки по делу и выступила за проведение суда над причастными к убийству на территории Турции.

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи было спланировано заранее и носило политический характер. С таким утверждением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания в парламенте правящей Партии справедливости и развития.

«Он стал жертвой зверского преступления. Об этом говорят данные следствия по делу об убийстве журналиста», — заявил Эрдоган.

По его словам, накануне преступления саудовские подданные, причастные к нему, посещали Белградский лес в Стамбуле и район Ялова для разведывательных действий. Наряду с этим они отключили системы видеонаблюдения в генконсульстве. Он добавил, что расследование можно будет признать завершённым только после того, как турецкая сторона получит ответы на множество вопросов.

«Зачем 15 человек из Саудовской Аравии приехали в Стамбул? От кого они получили приказ? Почему допуск полиции в консульство был получен не сразу, а через несколько дней? Если уже было известно об убийстве, зачем было делать заявления, отрицающие убийство? Если уже всё известно, почему тело до сих пор скрывают? Вы обязаны это объяснить», — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он призвал Эр-Рияд раскрыть личность соучастника преступления из числа граждан Турции. Напомним, ранее высокопоставленный чиновник в правительстве Саудовской Аравии заявлял, что тело журналиста передали «местному специалисту», который должен был от него избавиться.

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Эрдоган также указал на необходимость пересмотра Венской конвенции о дипломатических сношениях, поскольку положения документа недопустимым образом использовались для «сокрытия преступления».

«Предлагаю судить всех виновных в этом преступлении в Турции», — добавил глава государства.

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности оказать поддержку международного расследования дела Хашукджи под эгидой ООН или иной международной структуры.

Исчезновение и гибель

2 октября в 13:14 (совпадает с мск) в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле вошёл журналист Джамаль Хашукджи, который ранее неоднократно публично критиковал политику Эр-Рияда. После этого его никто не видел живым.

6 октября прокуратура Стамбула начала расследование, которое взял под личный контроль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 12 октября в связи с исчезновением 59-летнего мужчины была создана совместная турецко-саудовская группа экспертов. При этом власти Анкары предоставили охрану невесте журналиста Хатидже Дженгиз.

Изначально официальные лица королевства отвергали факт убийства, однако 19 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что Хашукджи погиб в ходе ссоры и драки с несколькими людьми.

По данным высокопоставленного чиновника в правительстве Саудовской Аравии, в консульстве находилась спецкоманда из 15 человек, в которую вошли представители службы общей разведки и сил нацбезопасности. Предполагалось, что они убедят Хашукджи вернуться на родину, но дискуссия пошла в неправильном ключе. В итоге журналист погиб.

Турецкие СМИ, наоборот, сообщали, что цель спецотряда заключалась в ликвидации члена журналистского сообщества. Кроме того, приводились различные версии исчезновения — от растворения в кислоте до расчленения тела погибшего.

В рамках разбирательства задержаны 18 подданных королевства, чьи имена неизвестны.

«Все ответственные за гибель Хашукджи будут арестованы. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы не допустить повторения таких инцидентов в будущем», — заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

Заметим, что своих постов лишились генконсул королевства в Турции Мухаммед аль-Утейби, замглавы общей разведки генерал Ахмед Асири и королевский советник Сауд бен Абдулла аль-Кахтани.

Реакция в мире

В мире осудили Эр-Рияд в связи с убийством Хашукджи на территории дипломатической миссии в Турции. По мнению министров иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, в срочном порядке «необходимо прояснить обстоятельства произошедшего 2 октября» посредством проведения «максимально прозрачного» расследования.

«Того, что внутри здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло жестокое убийство Джамаля Хашукджи, опасались много дней, но подтверждение этого всё равно вызывает шок. Ничто не может оправдать убийства, и мы осуждаем его самым решительным образом», — говорится в заявлении.

С осуждением убийства и призывом к проведению заслуживающего доверия расследования, в частности, также выступили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава правительства Австралии Скотт Моррисон, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также различные профильные и правозащитные организации.

В Берлине на фоне скандала заявили о необходимости прекратить экспорт вооружений в Эр-Рияд и предложили другим странам ЕС обдумать такую меру.

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Особняком в этом деле стоят Соединённые Штаты, где Хашукджи жил с 2017 года. Он писал статьи для американской газеты The Washington Post. Этот факт, как заметил президент России Владимир Путин, говорит об определённой ответственности Вашингтона за судьбу Хашукджи.

Американские сенаторы выступили за применение в отношении Саудовской Аравии ограничений в соответствии с актом Магнитского, а также блокировку оружейных поставок королевству.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отмечал, что в случае доказательства вины Эр-Рияда в преступлении последует «суровое наказание», однако сам он полагает, что король и наследный принц Саудовской Аравии могли не знать об этом «заговоре, который пошёл не так».

При этом, по его словам, королевство является «потрясающим союзником», поэтому не стоит затрагивать соглашения о военно-техническом сотрудничестве между государствами на $110 млрд.

«Существует множество других возможных мер наказания», — пояснил Трамп.

При этом источники Reuters сообщают, что для расследования обстоятельств гибели Хашукджи в Турцию прибыла глава ЦРУ Джина Хэспел.