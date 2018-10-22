«Представим подробности»: Эрдоган намерен раскрыть детали гибели Хашукджи

Детали убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будут раскрыты в ходе выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на собрании правящей партии страны, которое состоится 23 октября. Турецкий лидер также пообещал объяснить, почему Эр-Рияд задержал 18 саудовских подданных. Тем временем Германия призывает ЕС заморозить поставки оружия Эр-Рияду до выяснения обстоятельств гибели Хашукджи. По данным СМИ, журналиста убили по неосторожности, когда пытались убедить вернуться в страну.

Во вторник, 23 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с детальной информацией по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Anadolu.

«Вероятно, я сделаю заявления по этому инциденту во вторник на групповом заседании (Партии справедливости и развития. — RT)», — сказал Эрдоган.

По его словам, необходимо подробно разъяснить, почему в республику прибыли 15 саудовских граждан, а затем их и ещё трёх человек арестовали по возвращении в королевство.

По данным NTV, глава турецкого государства также провёл с президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, в ходе которого стороны согласились, что необходимо внести ясность в произошедшее.

При этом невесте убитого Хатидже Дженгиз уже предоставили государственную защиту, сообщает Hürriyet со ссылкой на источник в администрации губернатора Стамбула.

Отказ от экспорта вооружений

Напомним, 19 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что Хашукджи погиб 2 октября в ходе конфликта в консульстве королевства в столице Турции.

Также по теме «Завязан большой бизнес»: почему в Европе раскритиковали саудовскую версию гибели журналиста Хашукджи Европа считает недостаточными предоставленные Саудовской Аравией сведения о гибели журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве...

В этой связи были задержаны 18 человек. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд отправил в отставку замглавы начальника общей разведки генерала Ахмеда Асири и своего советника Сауда бен Абдуллу аль-Кахтани.

При этом в Европе сочли недостаточной информацию, предоставленную Эр-Риядом по ситуации с убийством представителя средств массовой информации. С соответствующими заявлениями выступили глава европейской дипломатии Федерика Могерини, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, а также министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и Канады.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила, что экспорт вооружений в Эр-Рияд в настоящее время невозможен. Ранее правительство Германии одобрило поставки оружия Саудовской Аравии на сумму €254 млн.

В свою очередь, министр экономики страны Петер Альтмайер призвал другие страны Евросоюза последовать примеру Берлина и заморозить военно-техническое сотрудничество с королевством до выяснения всех обстоятельств гибели Хашукджи

Кроме того, представители европейских стран, а также глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отказались от участия в экономическом форуме Future Investment Initiative, известном как «Давос в пустыне».

Между тем министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин отправится на конференцию, поскольку экономические и стратегические отношения двух государств слишком важны, чтобы «отбросить их». Глава Белого дома также добавил, что королевство заслуживает наказания при доказательстве вины властей, но он предпочёл бы не отменять сделку по продаже американского вооружения на $110 млрд.

После того как Эр-Рияд признал смерть журналиста, глава Белого дома заявил, что в ситуации присутствуют «обман и ложь», но уклончиво ответил на вопросы, касающиеся введения санкций в отношении короля и наследного принца Саудовской Аравии

«Я был бы рад, если бы он (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. — RT) не был виноват в этом... Я думаю, что Саудовская Аравия — очень важный для нас союзник, особенно когда у нас есть Иран, который делает множество плохих вещей в мире», — сказал Трамп в интервью The Washington Post.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Вашингтон должен разделить с Эр-Риядом, ответственность за судьбу Хашукджи, поскольку журналист проживал в Соединённых Штатах.

«Он ведь жил в Соединённых Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определённую ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется», — заметил российский лидер.

Неудачный ход беседы

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Саудовской Аравии, убийство 59-летнего журналиста изначально не планировалось.

Также по теме «Спор перерос в ссору и драку»: Саудовская Аравия признала факт гибели журналиста Хашукджи в своём консульстве Журналист Джамаль Хашукджи погиб в ходе конфликта на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2...

По словам источника, журналиста планировали уговорить вернуться на родину. Для этих целей в Турцию была направлена спецкоманда из 15 человек, в которую вошли представители службы общей разведки и сил нацбезопасности.

«Существует регламент ведения переговоров по возвращению диссидентов мирным путём. Он предоставляет право действовать без запросов к властям», — сказал источник.

По его словам, изначально планировалось, что журналиста будут держать в квартире в окрестностях Стамбула и отпустят, если не удастся вернуть его в страну.

Однако дискуссия пошла не по плану, и в адрес Хашукджи начали поступать угрозы похищения. В конце концов в попытках предотвратить крики мужчины о помощи, его по неосторожности задушили.

При этом для сокрытия преступления была разработана схема, согласно которой один из членов спецотряда покинул здание в одежде погибшего, чтобы на камерах видеонаблюдения было запечатлено, как Хашукджи якобы покидает территорию консульства.

В то же время тело мужчины завернули в ковёр и вывезли из генкосульства на автомобиле с дипломатическими номерами, после чего передали «местному специалисту», который должен был провести работы по утилизации.

По мнению турецких официальных лиц, останки Хашукджи могут быть обнаружены в окрестностях Белградского леса под Стамбулом.