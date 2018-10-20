Трамп предпочёл бы не отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд

Президент США Дональд Трамп сообщил, что предпочёл бы не отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии на $110 млрд. Об этом информирует NBC News.

«Я бы предпочёл, чтобы мы не использовали в качестве наказания, отмену работы стоимостью $110 млрд», — заявил Трамп.

President Trump responds to question about Saudi state news report confirming death of journalist Jamal Khashoggi: "It's a good first step...it's only a first step, but it's a big first step" https://t.co/e7URWeSSQFpic.twitter.com/WPmDyAT90i — NBC News (@NBCNews) 20 октября 2018 г.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что журналист Джамаль Хашукджи погиб в результате конфликта в консульстве в Стамбуле. По его словам, в рамках этого дела были задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии.

Позднее сообщалось, что Трамп «прислушается к конгрессу» относительно мер в отношении Саудовской Аравии в случае, если подтвердится причастность Эр-Рияда к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.