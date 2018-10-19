Трамп не исключил санкций против ответственных за исчезновение Хашукджи

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Президент США Дональд Трамп «прислушается к конгрессу» относительно мер в отношении Саудовской Аравии в случае, если подтвердится причастность Эр-Рияда к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Конгресс очень вовлечён (в расследование. — RT), и я однозначно дам некоторые рекомендации. Мы заказываем многие вещи у Саудовской Аравии — на $450 млрд, 600 тыс. рабочих мест или больше, и мы очень навредим стране, если откажемся торговаться. Есть и другие вещи, которые мы можем сделать... Но я буду внимательно прислушиваться к конгрессу», — сказал Трамп во время выступления перед журналистами. Трансляцию вёл канал NBC.

При этом Press TV отмечает, что среди возможных мер рассматриваются санкции против Саудвоской Аравии.

Обозреватель американской газеты The Washington Post пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание Генерального консульства Саудовской Аравии.

Трамп заявил, что американская сторона готова решиться на «суровое наказание», если будет доказано, что саудовские власти причастны к исчезновению Хашукджи.

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