СМИ узнали, как могли убить журналиста Хашукджи

Короткая ссылка
Журналиста Джамаля Хашукджи могли задушить в саудовском генконсульстве в Стамбуле, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Хашукджи пытались помешать покинуть консульство. По словам источника, журналиста взяли «в удушающий захват», чтобы он не смог выйти из здания и позвать на помощь. 

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.

Генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить