СМИ узнали, как могли убить журналиста Хашукджи

Журналиста Джамаля Хашукджи могли задушить в саудовском генконсульстве в Стамбуле, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Хашукджи пытались помешать покинуть консульство. По словам источника, журналиста взяли «в удушающий захват», чтобы он не смог выйти из здания и позвать на помощь.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.

Генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.