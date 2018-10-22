СМИ узнали, как могли убить журналиста Хашукджи
По данным телеканала, Хашукджи пытались помешать покинуть консульство. По словам источника, журналиста взяли «в удушающий захват», чтобы он не смог выйти из здания и позвать на помощь.
Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.
Генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября.