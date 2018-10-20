Дело Хашукджи будет рассмотрено в суде Саудовской Аравии

Дело о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будет рассмотрено в суде Саудовской Аравии, заявил министр юстиции королевства шейх Валид бен Мухаммед ас-Самаани.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Как сказал министр, смерть Хашукджи произошла на суверенной территории Саудовской Аравии и «после завершения процедур» дело будет рассмотрено в саудовском суде.

Ранее в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти Хашукджи, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

В рамках дела задержаны 18 человек. Все они являются подданными Саудовской Аравии.