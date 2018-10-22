В бундестаге призвали пересмотреть отношения с Эр-Риядом
«После такого немыслимого инцидента нужно в принципе пересмотреть отношения с Саудовской Аравией», — приводит слова политика Zeit.
По мнению Налес, это касается, например, экспорта германских вооружений.
«Должны быть ощутимые последствия», — добавила она.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен в настоящее время в свете убийства журналиста Хашукджи.
Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти журналиста, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.