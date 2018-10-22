В бундестаге призвали пересмотреть отношения с Эр-Риядом

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Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес призвала власти страны пересмотреть отношения с Саудовской Аравией в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

«После такого немыслимого инцидента нужно в принципе пересмотреть отношения с Саудовской Аравией», — приводит слова политика Zeit.

По мнению Налес, это касается, например, экспорта германских вооружений. 

«Должны быть ощутимые последствия», — добавила она.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен в настоящее время в свете убийства журналиста Хашукджи.

Также в Германии заявили, что считают недостаточной информацию, предоставленную Саудовской Аравией по делу о смерти журналиста, который, по версии Эр-Рияда, скончался в результате конфликта в консульстве страны в Стамбуле.

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