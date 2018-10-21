Меркель: экспорт вооружений Эр-Рияду в настоящее время невозможен

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен в настоящее время в свете убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Меркель: экспорт вооружений Эр-Рияду в настоящее время невозможен
  • Reuters

«Я согласна с теми, кто говорит, что в том, что касается экспорта вооружений, который уже и так ограничен, он не может осуществляться при текущих обстоятельствах», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она также отметила, что осуждает убийство журналиста и призывает срочно провести расследование его гибели.

Ранее Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении резко осудили убийство Хашукджи и призвали Саудовскую Аравию немедленно обнародовать обстоятельства его гибели.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что не знает, как был убит Хашукджи в дипмиссии королевства в Стамбуле и где находится его тело.

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