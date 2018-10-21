Британия, Франция и Германия осудили убийство Хашукджи в совместном заявлении

Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении резко осудили убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и призвали Саудовскую Аравию немедленно обнародовать обстоятельства его гибели.

«Того, что внутри здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло жестокое убийство Джамаля Хашукджи, опасались много дней, но подтверждение этого всё равно вызывает шок. Ничто не может оправдать убийства, и мы осуждаем его самым резким образом», — приводит РИА Новости цитату из заявления.

В нём отмечается, что «срочно необходимо прояснение того, что именно произошло 2 октября», основанное на фактах.

Также три страны призвали Эр-Рияд провести максимально прозрачное расследование и отметили, что окончательное решение будет принято «на основе того, насколько будет заслуживать доверия объяснение произошедшего», которое будет получено, и «уверенности в том, что столь позорное событие не может повториться и никогда не повторится».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна опубликует «голую правду» о смерти саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

В рамках дела об убийстве Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле задержаны 18 человек. Все они являются подданными королевства.