Трамп подверг критике версию Саудовской Аравии об убийстве Хашукджи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал версию Эр-Рияда об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Соответствующее заявление он сделал в интервью The Washington Post.

«Очевидно, был обман и была ложь», — ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать заявление саудовских властей по поводу смерти Хашукджи.

Вместе с этим глава США заявил о возможности того, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не приказывал убивать журналиста.

«Никто не говорил мне, что он несёт ответственность... Возможно, он узнал об этом позже», — указал он.

Трамп также уклонился от ответа на вопрос, станет ли вводить санкции против Саудовской Аравии в связи с данным происшествием, отметив, что пока слишком рано для того, чтобы определиться с подобным решением.

«Я был бы рад, если бы он (Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. — RT) не был виноват в этом... Я думаю, что Саудовская Аравия очень важный для нас союзник, особенно когда у нас есть Иран, который делает множество плохих вещей в мире», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что уверен в правдивости версии Саудовской Аравии о гибели Хашукджи, который, по объяснению Эр-Рида, скончался в результате конфликта в саудовском консульстве в Стамбуле.