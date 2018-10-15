Обратный эффект: почему в США отказываются от вещания RT вопреки пожеланиям телезрителей

Попытки «выпилить RT из вещания» приводят лишь к росту популярности канала на других платформах. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян, комментируя решение двух американских операторов кабельного телевидения, вещающих на Нью-Йорк, Нью-Джерси, Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго, отказаться продлевать вещание RT в своих сетях. В одном случае решение обосновали поправкой Джона Маккейна в закон «О национальной обороне на 2018 год», согласно которой дистрибьюторы могут без объяснений отказываться транслировать российский контент. В другом сослались на изменение стратегии вещания, хотя RT не удалось найти подтверждение этому в открытом доступе. Эксперты уверены, что речь идёт о планомерном выдавливании RT, предлагающего альтернативный взгляд на мировые события, из США.

Американский оператор кабельного телевидения ComCast Chicago заявил о решении не продлевать договор о вещании RT в своём регионе с 1 октября 2018 года.

Телеканалу не сообщили, чем было вызвано данное решение, сославшись на закон об оборонном бюджете США на 2018 год, в который сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм внесли поправку №1093, позволяющую дистрибьюторам в одностороннем порядке без объяснения причин отказываться транслировать контент, «который принадлежит правительству Российской Федерации или контролируется им».

Ранее от трансляции передач RT отказался американский оператор кабельного телевидения Spectrum (до 2016 года он носил название Time Warner Cable), принадлежащий американской телекоммуникационной компании Charter Communications.

Оператор с 1 сентября отказался продлевать договор вещания с RT. На вопрос канала о причине решения оператор заявил, что с развитием интернета предоставлять услуги распространения телесигнала становится нецелесообразно.

«Это решение укладывается в общую стратегию свёртывания нашей программы по лизингу доступа к вещанию на фоне развития интернет-технологий, в связи с чем лизинговый доступ потерял актуальность», — сообщили представители дистрибьютора.

«Дискриминационные меры»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сокращение вещания RT в США.

«Наш канал убрали сразу из двух крупных сетей вещания в США: с сентября — из Spectrum (бывший Time Warner Cable), с октября — из ComCast Chicago. В Time Warner Cable нам сказали, что якобы отказываются от ТВ в пользу интернета. А в ComCast Chicago сослались на так называемую поправку Маккейна, которая позволяет дистрибьюторам в одностороннем порядке разрывать контракт с нами без каких-либо последствий. Если судить по данным Ipsos и SimilarWeb, то каждая такая попытка выпилить нас из вещания оборачивается ростом аудитории на других наших платформах», — подчеркнула Симоньян.

Маргарита Симоньян

Кроме того, RT не смог обнаружить в открытом доступе никаких подтверждений того, что Charter Communications собирается изменить свою стратегию и отказаться от телесигнала в пользу интернета.

«RT не удалось подтвердить информацию об «изменении стратегии» Charter Communications через источники в телеиндустрии США. Насколько нам известно, компания не разрывала контракты с другими телеканалами по этой причине. Совершенно очевидно, что в отношении RT продолжают применять дискриминационные меры, которые серьёзно осложняют нашу работу», — заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

Впрочем, причины отказа продлевать договор могут быть связаны отнюдь не с «развитием интернет-технологий».

«Причины шагов, предпринимаемых конкретно против RT, простые: информация достигает своей цели. Значит, практика показывает, что RT действительно пользуется популярностью, его не просто смотрят, но верят ему», — подчеркнул в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев.

Зона покрытия двух сетей, из которых этой осенью исключили RT, распространяется на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также Сан-Диего, Лос-Анджелес и Чикаго. Канал продолжает вещание в США на других платформах.

«Если говорить о том, как такие шаги соотносятся с принципами свободы слова и свободы прессы, то нужно просто понимать, что в действительности у американцев нет принципов, у них есть только интересы, — заявил в беседе с RT заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. — Если нужно ограничить доступ к какой-то информации, они это делают. Сейчас между Россией и США в разгаре полугорячая война, а на войне, как известно, все средства хороши».

Автомобиль компании Charter Communications

Reuters

© Mario Anzuoni

Политическая подоплёка

Это далеко не первый случай, когда американские дистрибьюторы отказываются продолжать сотрудничество с RT.

Также по теме «Частичная цензура»: почему YouTube начал особым образом маркировать видео RT YouTube начал помечать видеоконтент RT специальным предупреждением, в котором сообщается, что данное СМИ финансируется российским...

В феврале этого года телевизионные станции WNVC и WNVT отключили эфирное вещание RT в Вашингтоне, а вскоре телеканал потерял доступ и к кабельным сетям.

Проблемы с вещанием начались после вынужденной регистрации RT иностранным агентом в США в ноябре 2017 года. В Госдепартаменте заявляли, что новый статус никак не отразится на деятельности RT, однако вскоре сотрудников телеканала лишили аккредитации в конгрессе США именно по причине статуса иноагента.

В январе 2018 года в интервью Associated Press Маргарита Симоньян заявила, что регистрация в качестве иноагента негативно сказывается на работе канала.

«Наших журналистов лишают аккредитации, от нас начинают уходить сотрудники, потому что им морально тяжело работать в статусе иноагентов, в эфире у нас стало появляться меньше гостей, а ещё серьёзнее, пожалуй, то, что многие наши американские партнёры заявляют нам, что вынуждены или отменять годами существовавшие между нами договорённости, или пересматривать целый ряд условий, касающихся, например, цен на оказываемые услуги», — подчеркнула Симоньян.

В ответ на недружественные действия США в Минкомсвязи России заявили в минувшем апреле о разработке методов борьбы с «откровенной дискриминацией российских СМИ за рубежом». Зеркальным ответом на внесение российских СМИ в американский список иностранных агентов стал и принятый ранее российским парламентом закон о СМИ-иноагентах.

«Где нам теперь смотреть RT?»

Новые ограничительные меры в отношении RT вызвали волну возмущения в самих США. Так, зрители телеканала на территории Соединённых Штатов сразу обратили внимание, что больше не могут смотреть RT через своих кабельных операторов. В редакцию поступило множество писем, в которых отключение телеканала называлось «большой потерей», авторы обращений также отмечали, что «хотели бы возобновить доступ к трансляции». Некоторые и вовсе заявили, что готовы отказаться от услуг кабельных операторов именно «по этой причине».

«Такое впечатление, будто RT на потоковых устройствах взломали. У меня больше не получается смотреть RT по телевизору», — говорится в направленном в RT письме зрителя Алфредо Кьюба.

В свою очередь, жительница Нью-Йорка Джоанна Лессинджер утверждала, что Spectrum не объяснил своим подписчикам, куда из сетки вещания пропали передачи RT.

«У меня нет возможности смотреть RT в Нью-Йорке с 31 августа 2018 года. Канал отключили. Когда он вновь будет вещать в Нью-Йорке? В сообщении указано, что на канале 218 он «более не доступен», — обратился к RT житель США по имени Марк.

«Для меня большая трагедия, что RT America без предупреждения исключили из списка кабельных каналов провайдера Spectrum, транслируемых в районе Лос-Анджелеса, — писал RT зритель Крис Ярме. — Когда в ноябре 2016 года я впервые позвонил в Spectrum (именно в Spectrum, а не прежнему провайдеру Time Warner), чтобы восстановить доступ к каналу, я сказал сотрудникам, что мне нужны лишь два канала: RT TV и TruTV...»

«Я заметил, что провайдер Spectrum не показывает этот канал (RT). Не могли бы вы объяснить, в чём дело?» — спрашивает Дэн Нитеску.

«Я включил 218-й канал в Нью-Йорке и узнал, что ваше вещание прекратили. Что случилось и как мне теперь вас смотреть?» — задаёт вопрос Джозеф Кэй.

«Мой провайдер кабельного телевидения без предупреждения прекратил показывать RT. Его представители не хотят объяснять мне причину — прикидываются дурачками и делают вид, что никогда о вас не слышали. Вы сами об этом знали? Можете объяснить, что происходит? Из-за случившегося я намерен отказаться от услуг своего провайдера — давно пора», — писал Кит О’Хёрн.

«Я проживаю в Нью-Йорке и пользуюсь услугами Time Warner Cable, ныне Spectrum, но они отключили ваш канал. Он есть онлайн? Где его теперь можно смотреть?» — спрашивает Пенни Джендвил.

«1 октября 2018 года наша телесеть Comcast прекратила вещание канала RT. Пожалуйста, объясните причину этого решения. Нам импонирует то, как вы освещаете события в стране и мире. Нам очень нужно, чтобы ваше вещание было возобновлено, если это возможно. Спасибо», — писал RT житель города Гэри (штат Индиана) Ник Вэйсил.