Атака на лайки: почему Facebook удалил более 800 популярных страниц за три недели до выборов в конгресс

За три недели до промежуточных выборов в конгресс США компания Facebook провела зачистку соцсети, удалив 810 страниц и учётных записей — якобы источников спама и «дезинформации». В чёрный список попали, в частности, популярные блогеры с миллионной аудиторией. Среди прочих была заблокирована личная страничка корреспондента телеканала RT America Рейчел Блевинс. Многие из пострадавших полагают, что их аккаунты удалены за поддержку Дональда Трампа и консервативных взглядов. Эксперты отмечают, что таким образом симпатизирующее демократам руководство соцсети организовывает «передел избирательного рынка».

В преддверии промежуточных выборов в конгресс США социальная сеть Facebook удалила 810 учётных записей и страниц, которые якобы распространяли «дезинформацию» и спам. В чёрный список попали, в частности, и популярные блогеры с большим количеством подписчиков, которые полагают, что их страницы были удалены за поддержку Дональда Трампа и консервативных взглядов.

«После пяти лет развития нашей страницы Facebook официально деактивировал её (3,1 млн читателей), так что мы больше не можем размещать на ней записи. Это возмутительно, и мы подавлены таким решением. Мы будем делать всё возможное, чтобы восстановить страницу и дать отпор», — говорится в заявлении представителей блога Free Thought Project.

Кроме Free Thought Project удалены и такие блоги, как Nation in Distress c аудиторией, превышающей 3 млн человек, The Anti-Media с 2,1 млн читателей, Police the Police с аудиторией 1,9 млн. Эти и другие аккаунты существовали на платформе Facebook годами.

«Facebook снял с публикации мою страницу Anti-Media после ложных обвинений в нарушении правил участия. 2,1 млн читателей и пять лет работы пропали даром», — написал администратор The Anti-Media Николас Барнабе.

Кроме блогов и групп с консервативными новостями Facebook блокировал и личные аккаунты пользователей, в том числе корреспондента RT America Рейчел Блевинс.

«Facebook удалил мою страницу, которую читали почти 70 тыс. человек, обозвав её спамом. Я потратила четыре года на то, чтобы её развить, и размещала там статьи, которые я писала, и видео своих репортажей», — написала журналистка RT America в своём Twitter.

Facebook took down my page with nearly 70,000 followers, labeling it as "spam," when I have spent 4 years working to build that page up and using it to post the articles I wrote and videos of my reporting. This is so incredibly wrong and is affecting hundreds of similar pages. — Rachel Blevins (@RachBlevins) 11 октября 2018 г.

Корреспондент RT сообщила, что не может зайти в свою личную учётную запись ни со стационарного компьютера, ни со смартфона.

@facebook I am still completely locked out of my account, and this is the message I get when I attempt to log in from phone or desktop computer... pic.twitter.com/MjupwjXYLe — Rachel Blevins (@RachBlevins) 11 октября 2018 г.

«Я полностью лишена доступа к своей учётной записи и вот такое сообщение о блокировке получаю, когда пытаюсь зайти в неё с компьютера или телефона», — написала Блевинс.

Не все удалённые пользователи проживают в США — RT удалось поговорить с Трофимом Татаренковым, чья русскоязычная страница также была удалена в ходе зачистки.

«По моим данным, не менее 100 топовых блогеров с охватом больше 200 тыс. человек были внесены в чёрный список. Конечно, я не занимался спамом или дезинформацией. На моей странице были и острые политические комментарии, и лёгкий, понятный русским людям троллинг. Это была моя личная страница на русском языке. Меня удалили как бота, при этом у меня там было несколько тысяч личных фотографий. Я отправил по запросу паспортные данные, но мне ничего не ответили и страница не восстановлена. Кроме того, у меня был заблокирован доступ к сайту со всех устройств, с которых я на него заходил», — рассказал Татаренков.

Американские тролли

В самом Facebook заявили, что данная чистка была направлена не на российских, а на американских троллей. Глава департамента кибербезопасности компании Натаниэль Глейшер утверждает, что «фейковая активность», за которую были ликвидированы страницы, мотивирована жаждой прибыли.

«Распространённым видом спама является попытка навязать подписчикам рекламу недобросовестной продукции вроде поддельных очков или средств для похудения», — приводит слова Глейшера газета The Telegraph.

Журналист Джон Хокинс, основатель сайта Right Wing News и до недавнего времени ведущий одноимённой страницы на Facebook, заявил, что обвинения в спаме и «фейковой активности» являются лишь предлогом, с помощью которого соцсеть избавляется от страниц с консервативными взглядами.

«После того как либеральные мейнстримные СМИ кричали на каждом углу о России, которая покупает рекламу и распространяет «фейковые новости», Facebook систематически и методично снижал охват страниц с помощью новых алгоритмов. Если бы Facebook просто отключил все консервативные страницы разом, был бы большой протест. С другой стороны, если Facebook медленно задушит нас, мы просто исчезнем и никто даже не заметит», — заявил Хокинс.

При этом Натаниэль Глейшер признал, что «нечестную» политическую агитацию часто сложно отличить от искреннего политического дискурса и дебатов.

Напомним, в июле компания удалила 32 страницы, которые, по словам её представителей, несут на себе отпечатки «российской кампании влияния». В августе Facebook удалил ещё 652 страницы, за которыми якобы стоял Иран.

«Если вы посмотрите на ситуацию в целом, то большинство наблюдаемых нами информационных операций осуществляют внутренние игроки», — подчеркнул Глейшер.





Безопасность и предупреждения

Акции Facebook потеряли 30% в стоимости с июля, сообщает CNN. Падение стоимости компании продолжилось после того, как она заявила об «уязвимости» в социальной сети.

В апреле основатель Facebook Марк Цукерберг выступал перед сенатским комитетом в ходе слушаний по вмешательству в выборы.

Reuters

© Leah Millis

Влияние на стоимость акций могло оказать и сообщение агентства Bloomerg, которое в конце сентября заявило, что администрация Трампа готовится применить против крупных интернет-компаний антимонопольное законодательство.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что считает обращение социальных сетей вроде Facebook и Twitter с консервативными блогерами нечестным.

«Социальные сети явно нечестно относятся к республиканцам и консерваторам. Заявляю от лица администрации Трампа со всей ясностью: мы этого не допустим. Они заглушают мнения множества людей с правыми политическими взглядами, при этом не трогая всех остальных», — написал Трамп в своём Twitter в середине августа.

Собственное вмешательство

Наличие цензуры по политическому признаку в Facebook и Twitter не является новостью, отмечает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. По его словам, это уже давно укоренившееся явление.

«Просто раньше это не попадало в фокус внимания, потому что не было настолько откровенного вмешательства, но такая проблема появилась не сегодня и не вчера и даже не после того, как «кремлёвские боты напали на американские выборы». Это явление называется «астротурфинг» — это создание искусственной реальности, искусственного общественного мнения с использованием различных технических средств», — рассказал эксперт.

При этом политолог отметил, что руководители интернет-гигантов будут искать любые поводы для подобных зачисток.

«Доказать это невозможно, потому что, как только это будет доказано, начнётся серьёзное уголовное преследование, потому что это создание неравных условий для кандидатов. Поэтому удаление этих страниц будет мотивировано чем угодно, только не тем, что они хотят конкретно агитировать за Трампа. Иначе будет очень большой скандал. Но сам факт, что эти страницы были подобраны, что называется, одна к одной и свидетельствовали за конкретного кандидата, наводит на однозначные выводы. Но подтвердить эти выводы документально будет невозможно», — подчёркивает Синельников-Оришак.

Избирательный рынок

Суть работы соцсети Facebook позволяет манипулировать информацией и сделать так, чтобы или одни, или другие представители истеблишмента выглядели в более выгодном или невыгодном свете, отмечает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. По его словам, Facebook является инструментом формирования избирательного рынка, которым члены надпартийных элит не боятся пользоваться в открытую.

«Трамповское обещание иссушить «вашингтонское болото» не работает, а вот как раз само «вашингтонское болото» старается сделать всё, чтобы шаг за шагом вставлять палки в колёса Трампу, расставлять для него ловушки и делать всё для того, чтобы Трамп не смог вывести свою партию республиканцев на достаточно высокий, хороший результат на предстоящих выборах 6 ноября. А времени остаётся всё меньше», — пояснил Судаков.

Подобные зачистки — это прямое вмешательство в формирование избирательного рынка, отмечает Судаков. По мнению политолога, по мере приближения даты промежуточных выборов подобных вмешательств будет всё больше.

«Сейчас в США происходит передел избирательного рынка. И пока мы видим, что удары, которые избирательный рынок получает от истеблишмента, весьма ощутимы. Я полагаю, что в ближайшее время мы увидим ещё больше провокаций со стороны демократов. И демократы уже не стесняясь говорят: «Вы, все владельцы промышленного капитала, ничего не стоите, потому что наш нематериальный капитал в сотни или тысячи раз выше, чем ваш капитал, мы можем создавать абсолютно любые иллюзорные картины мира, и это работает», — заключил эксперт.