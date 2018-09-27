Песков назвал фейковые новости серьёзным заболеванием современных СМИ

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В Кремле не согласны с точкой зрения президента Украины Петра Порошенко о том, что российские СМИ ассоциируются с фейковыми новостями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал фейковые новости серьёзным заболеванием современных СМИ
  • Reuters

«К сожалению, распространение ложной новости — это очень серьёзное заболевание современных СМИ. Это проблема, которая, наверное, свойственна СМИ во всём мире, и, безусловно, она заслуживает общего внимания», — сказал Песков журналистам.

При этом он считает неправильным ассоциировать средства массовой информации всей страны с теми, которые дают «некачественную лживую информацию».

«Мы не согласны с такой точкой зрения», — подчеркнул он.

Ранее Порошенко в ответ на вопрос российских журналистов в ООН выкрикнул, что считает их «фейком». После этого, стараясь побыстрее уйти, он случайно вошёл в комнату встреч российской делегации.

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