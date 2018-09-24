Месть в режиме онлайн: к чему может привести критика Трампа в адрес Google и Facebook

Администрация Дональда Трампа готовится применить антимонопольное законодательство в отношении крупных американских интернет-компаний и социальных сетей, обвиняя их в нечестной конкуренции и цензурировании известных личностей с «неугодными» политическими взглядами. Так, президент США неоднократно заявлял, что Google и Twitter предвзято относятся к пользователям с правоконсервативным уклоном. Несмотря на то что руководители компаний утверждают обратное, недавно в сети появилось видео, на котором основатель Google Сергей Брин называет избрание Трампа «глубоко оскорбительным», а топ-менеджер утверждает, что корпорация должна возглавить борьбу со сторонниками действующего президента. Эксперты считают, что инициатива Белого дома может нанести «чувствительный удар» по крупным интернет-платформам.

В Белом доме разрабатывают специальный исполнительный приказ, которым президент США Дональд Трамп поручит антимонопольным ведомствам проверить деятельность интернет-платформ и социальных сетей. Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого якобы оказался черновик документа.

В частности, в проекте приказа говорится, что профильные ведомства должны «тщательно расследовать, нарушали ли действия каких-либо платформ антимонопольное законодательство». Кроме того, в документе отмечается, что правительственные агентства в течение месяца после подписания приказа должны дать рекомендации относительно действий, которые могут «защитить конкуренцию среди онлайн-платформ и решить вопрос с предвзятостью на онлайн-платформах».

«Из-за их важной роли в американском обществе необходимо защитить граждан от неконкурентных действий доминирующих онлайн-платформ», — говорится в черновике приказа.

«Чистка» неугодных

При этом Bloomberg полагает, что в первую очередь речь идёт об IT-гигантах Google и Facebook. Дональд Трамп в августе обвинил социальные сети в том, что они предвзято относятся к пользователям, придерживающимся консервативных взглядов.

«Социальные сети явно нечестно относятся к республиканцам и консерваторам. Заявляю от лица администрации Трампа со всей ясностью: мы этого не допустим. Они заглушают мнения множества людей с правыми политическими взглядами, при этом не трогая всех остальных», — написал Трамп в своём Twitter в середине августа.

Этот твит появился после того, как компании Apple, Facebook, Spotify и YouTube удалили со своих платформ контент и записи передач популярного в праворадикальных кругах журналиста и конспиролога Алекса Джонса. Сам Трамп появился в эфире его передачи в 2015 году, сразу после того как объявил о своём участии в президентской гонке.

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Кроме того, в августе 2018 года Трамп раскритиковал Google за то, что поисковая система компании якобы избирательно показывает новости о действующем президенте США.

«Результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ. Другими словами, в отношении меня и других людей всё подтасовано таким образом, что почти все истории и новости плохие», — написал он в Twitter.

По словам американского лидера, 96% результатов по запросу «новости о Трампе» — это источники левого толка, а голоса консерваторов поисковик подавляет.

«Это очень серьёзная ситуация. И мы её будем решать!» — заверил глава государства.

Кроме Алекса Джонса, цензуре подвергся целый ряд других видных представителей правоконсервативного движения в США. Так, платформы Twitter и Periscope заморозили учётные записи организации Proud Boys (англ. «Гордые мальчуганы». — RT), основанной канадским журналистом и писателем Гэвином Макиннесом. Члены организации принимали активное участие в столкновениях с антифашистами в Университете Беркли и Шарлоттсвилле.

Гэвин Макиннес

Reuters

© Stephen Lam

Также был заморожен микроблог Twitter шерифа округа Милуоки Дэвида Кларка — младшего, известного своей поддержкой Трампа и резкими высказываниями в адрес его противников.

Удалён с платформы был и известный республиканский политик Пол Нелен якобы за оскорбительный твит в адрес американской актрисы Меган Маркл — супруги британского принца Гарри.

Согласно опросу Pew Research, проведённому в начале 2018 года, 72% американцев считают, что социальные сети и интернет-компании намеренно подвергают цензуре политические высказывания, с которыми не согласно их руководство.

«Наши продукты делаются для всех»

В середине сентября в сети появилось видео, на котором основатель Google, миллиардер Сергей Брин сетовал на то, что Дональда Трампа избрали на пост президента.

«Я сам иммигрант и беженец, поэтому нахожу эти выборы глубоко оскорбительными и знаю, что многие из вас со мной согласны», — говорит Брин своим подчинённым на записи, датированной 2016 годом.

Брин также отметил, что существует «много кибертроллинга со стороны иностранных государств, проще говоря России». Он призвал своих подчинённых сфокусироваться на этой проблеме, на что глава совета директоров Сундар Пинчай заметил, что Google должен больше инвестировать в машинное обучение и искусственный интеллект.

Сергей Брин

© Lee Jae-Won/AFLO

Вице-президент по международным делам Кент Уолкер заверил сотрудников компании в том, что «история на нашей стороне», а растущая популярность популистских и антиглобалистских настроений — это лишь «небольшая заминка», которая скоро сойдёт на нет. На записи он говорит, что компания Google должна возглавить борьбу с ними.

«История учит нас, что возникают периоды, когда популизм и национализм поднимают голову, и именно поэтому нам нужно быть на поле боя», — говорит топ-менеджер Google.

Комментируя публикацию этого видео, компания заявила, что встреча была неформальной, а собравшиеся на ней топ-менеджеры и руководители компании выражали свою личную точку зрения.

«На этой встрече не было сказано ничего такого, что могло бы указать на политическую пристрастность, влияющую на то, как мы руководим своими платформами. Напротив, наши продукты делаются для всех, и мы создаём их с особой внимательностью, чтобы обеспечить поток доступной и достоверной информации независимо от политических взглядов», — приводит заявление компании газета The Washington Times.

«Ответный удар» Трампа

Намереваясь применить антимонопольное законодательство, Трамп ищет способ отомстить компаниям вроде Google за участие в расследовании, направленном на дискредитацию его избирательной кампании, считает Леонид Поляков, член экспертного совета фонда «Институт социально-экономических и политических исследований».

«Это попытка не ввести цензуру, а отомстить этим площадкам за то, что они приняли участие в «охоте на ведьм» против него. В своих показаниях перед комиссией Мюллера эти площадки утверждали, что со стороны России якобы было вмешательство в выборы: «русские тролли и хакеры» якобы использовали их, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон и продвинуть кандидатуру Трампа, создавая конфликтные ситуации. Теперь президент наносит ответный удар через использование бизнес-подхода», — пояснил Поляков в беседе с RT.

Политолог Михаил Синельников-Оришак назвал действия администрации Трампа в отношении Google, Facebook и других «хорошим ходом».

«Было много скандалов с тем же Google, причём не только в США, но и в других странах, где компанию обвиняли в нарушении правил честной конкуренции. Здесь, формально оставаясь в рамках закона, Трамп может нанести чувствительный удар по своим недругам. Всё это происходило и раньше, но теперь у Белого дома есть реальная возможность ответить на обструкцию, которую устроило руководство некоторых компаний с помощью своих технических средств», — рассказал политолог в беседе с RT.

Дональд Трамп в эфире передачи Алекса Джонса во время своей предвыборной кампании в 2015 году

© InfoWars

Михаил Синельников-Оришак подчеркнул, что СМИ, в свою очередь, также управляются частными компаниями, которые принадлежат людям с определёнными взглядами. И если владельцы занимают ту или иную позицию, то понятно, что контролируемое ими средство массовой информации не будет поддерживать противоположную точку зрения, пояснил эксперт.

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«Тут вопрос решается с точки зрения конкуренции. Социальных сетей очень много, но на поверхности находится только несколько, и не потому, что они какие-то удивительные. Они продвинулись, в том числе скупая и подавляя своих соперников. С этой точки зрения ход Трампа абсолютно верен. Если они занимают монопольное положение на рынке, они должны отстаивать не только точку зрения, которая им близка, но представлять весь спектр мнений», — пояснил Синельников-Оришак.

Пользуясь антимонопольными законами, Трамп может послать этим компаниям и их руководителям весьма чёткий сигнал, считает Михаил Синельников-Оришак.

«При этом наверняка поднимется дикая истерика, что Трамп таким образом хочет ввести цензуру, что он мстит им за свободную, честную антитрамповскую позицию», — предположил политолог.

В разговоре с RT глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напомнил, что эти компании уже находились под ударом антимонопольных ведомств в других странах. Так, Google выплачивал штраф в $5 млрд за нарушения антимонопольного законодательства ЕС, подчеркнул эксперт. По его словам, в США санкции также могут достигнуть внушительных размеров, в случае если вина нарушителей будет доказана.