Отказ от ядерных разработок, баллистических ракет и поддержки союзников: Помпео огласил требования США к Ирану

Глава Госдепа США Майк Помпео огласил условия, при которых Вашингтон будет готов заключить новую ядерную сделку с Ираном. От Тегерана требуют отказаться от мирной ядерной деятельности, прекратить разработку и испытания баллистических ракет и свернуть поддержку союзных сил в странах региона. Госсекретарь выразил надежду, что такую позицию поддержат стратегические партнёры Соединённых Штатов. Однако Великобритания, Германия и Франция по-прежнему намерены исполнять действующий договор. За его сохранение выступают также Россия и Китай. О том, чьи интересы может затронуть новая американская политика в отношении Тегерана, — в материале RT.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал условия, при выполнении которых Вашингтон готов пойти на новую ядерную сделку. Список требований состоит из 12 пунктов.

«Во-первых, Иран должен предоставить МАГАТЭ полный отчёт по разработке ядерного оружия в его нынешнем состоянии и полностью отказаться от этих работ в будущем. Во-вторых, Иран должен отказаться от обогащения плутония и прекратить все работы, включая закрытие ядерного реактора», — заявил глава Госдепа.

По словам Помпео, Тегеран должен обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ «ко всем объектам по всей стране без ограничений», а также прекратить реализацию программы создания баллистических ракет и испытания уже готовых ракет.

Кроме того, Вашингтон требует от Ирана «освободить граждан США и стран — партнёров Соединённых Штатов», а также прекратить «поддержку террористических группировок».

«Иран должен уважать суверенитет иракского правительства и гарантировать разоружение и интеграцию в мирную жизнь шиитских вооружённых формирований. Иран также должен отказаться от поддержки вооружённых формирований и стремиться к политическому урегулированию в Йемене, вывести все контролируемые им группировки с территории Сирии и прекратить поддерживать движение талибов* и другие террористические группировки в Афганистане и регионе», — сказал Помпео.

Также США требуют от Ирана «перестать наносить ракетные удары по территории Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов» и «прекратить угрожать Израилю уничтожением».

Помпео выразил надежду, что требования США поддержат европейские союзники, а также Бахрейн, Австралия, Япония, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея и другие.

«Мы знаем, что у всех этих стран одни и те же задачи и одно и то же понимание проблем, которые стоят перед нашими государствами», — заявил госсекретарь США.

Независимые позиции

Однако позиция других стран, в том числе России, может стать препятствием для выполнения ряда требований Вашингтона, заметил в беседе с RT профессор Российского университета дружбы народов (РУДН), член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев.

«Весь переговорный процесс Тегеран в этой логике будет выстраивать с позиции независимой внешней политики. Если говорить о выводе военных контингентов из Сирии, то тогда надо решать вопрос о выводе американских контингентов и легитимности их присутствия, а также рассмотрения того, что будет, если это произойдёт. Возникает проблема учёта мнения других участников процесса урегулирования сирийского конфликта, таких как Россия и страны Евросоюза», — считает Юртаев.

По его словам, выдвинутые Вашингтоном претензии могут повлиять на все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий. Помимо США и Ирана, соглашение подписали Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай.

«Вряд ли Иран пойдёт на немедленное согласие, не проконсультировавшись с этими странами. Самому Ирану отказаться от любого переговорного процесса с США — значит совершить рискованный выбор. Не уверен, что Тегеран пойдёт по пути эскалации напряжённости. Тем более что реальных шагов со стороны Вашингтона, кроме отзыва подписей, нет», — считает эксперт.

Запретить проводить мирную ядерную деятельность нельзя, потому что это разрешено договором о нераспространении ядерного оружия и документами МАГАТЭ, заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Белый дом ещё и присовокупил другие вопросы, которые его волнуют: ракетную программу и деятельность Ирана на Ближнем и Среднем Востоке. Это просто шантаж Ирана. Да, ракетная программа вызывает много вопросов, но смешивать её с ядерной проблемой неразумно», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на призывы Помпео, в ЕС по-прежнему привержены ядерной сделке. Как отметила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, альтернативы действующему соглашению нет.

«Ядерное соглашение с Ираном и его дальнейшая поддержка являются важными достижениями международной дипломатии, гарантирующей, что ядерный потенциал Ирана остаётся исключительно для использования в мирных целях», — цитирует Могерини РИА Новости.

Обещание санкций

По мнению Юртаева, существенно изменит ситуацию расширение санкций, которым угрожает Вашингтон. Напомним, что 8 мая президент США пообещал ввести санкции «самого высокого уровня» против Тегерана.

Помпео заявил, что «уровень санкций будет очень болезненным, если режим не изменит своего курса». В Вашингтоне считают, что после введения ограничительных мер Тегерану придётся «поддерживать на плаву свою экономику».

Reuters

При этом глава Госдепа заявил, что США собираются «без устали бороться за права иранского народа».

«Режим должен гарантировать уважение прав каждого иранца, перестать тратить деньги на войны за рубежом… Акции протеста, которые проходили в Иране, свидетельствуют о том, что иранский народ глубоко недоволен ошибками и неудачами своего правительства. Иранская экономика находится в плохом состоянии из-за неправильных решений руководства», — заявил Помпео.

Он заверил, что США поддерживают народ Ирана, который «всё активнее борется за политические и экономические преобразования в стране».

Выход США из ядерной сделки станет подарком для иранской оппозиции, которая всегда выступала против этого соглашения, отметил Сажин. Он добавил, что недовольство населения вызывает медленное восстановление экономики Ирана после снятия санкций, однако подписание договора иранцы ранее приветствовали.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.