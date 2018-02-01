«Внутриамериканский конфликт»: в конгрессе разочарованы отказом Трампа вводить санкции против России

Американские парламентарии разочарованы: администрация президента США не ввела новые санкции после публикации «кремлёвского доклада». По мнению конгрессмена Брэда Шермана, исполнительная власть отказывается следовать закону о введении ограничительных мер, который был принят в августе. Между тем в Совете Федерации РФ считают, что критика опубликованного Минфином США документа говорит о противостоянии парламента и Белого дома. Почему Капитолий недоволен «кремлёвским списком» — в материале RT.

Конгресс США разочарован отсутствием санкций в отношении России по «кремлёвскому докладу» и будет проводить слушания по этому вопросу. Об этом заявил заместитель председателя комитета сената по международным делам Бен Кардин.

«Они (администрация президента США. — RT) не сделали этого, и мы разочарованы тем, что никакие санкции не были введены»,— приводит РИА Новости слова сенатора.

Парламентарий отметил, что конгресс «будет внимательно следить» за ситуацией вокруг «кремлёвского доклада» и проводить по нему слушания.

«Трудно поверить, что никакие санкции не будут введены законодательно. Я считаю, что президент (США Дональд Трамп. — RT) препятствует шагам, которые намеревался предпринять конгресс», — добавил Кардин.

При этом он сообщил, что конгресс не будет публиковать закрытую часть «кремлёвского доклада».

«Секретную часть? Нет, мы не можем! Нам не разрешено это делать», — сказал он в ответ на вопрос, намерен ли конгресс опубликовать закрытую часть «кремлёвского списка».

Бен Кардин

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«Только намёк на санкции»

Тем временем конгрессмен Брэд Шерман, входящий в комитет по международным делам палаты представителей США, назвал доклад по РФ малозначимым и заявил, что этот документ только намекает на возможное введение санкций.

«Это намёк на то, что против кого-то из этого списка могут быть когда-нибудь введены санкции. Но если бы мы были серьёзно настроены в отношении санкций, то мы могли бы создать этот список, когда потребуется», — считает он.

Между тем, заметил конгрессмен, список главных фигур в российском правительстве находится в открытом доступе.

«Вы знаете, журнал Forbes публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно», — заявил Шерман, добавив, что такой перечень несложно подготовить.

Отсутствие новых санкций он связывает с бездействием Госдепа США.

«Наш закон требует от Госдепа ввести санкции против тех американских компаний, которые ведут бизнес с разведсообществом РФ. Наш Госдеп фактически объявил, что они отказываются следовать закону», — полагает конгрессмен.

Исполнительная власть, отметил Шерман, отказывается следовать закону. В администрации утверждают: они сделали всё что полагается — ещё до начала его фактического действия.

«Зачем принимать законопроект, если это является своего рода советом?» — недоумевает сенатор.

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Позиция Госдепа

В Госдепе, по словам Шермана, заявили, что компании, ведущие бизнес с Россией, не будут наказаны.

«И посмотрите, насколько это лицемерно — они представили нам объяснения, что заключение ряда сделок уже удалось предотвратить. Удалось предотвратить, поскольку люди ожидают применение закона», — отметил конгрессмен.

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Напомним, ранее в Госдепартаменте признали, что пытаются отговорить некоторые страны и компании от закупки российского вооружения. В качестве рычага давления Вашингтон использует санкции, которые могут быть введены против этих компаний.

По словам американского дипломата, передаёт Интерфакс, ряд стран уже отказались от сделок с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса из-за угрозы введения санкций. О каких странах и сделках идёт речь, он уточнять не стал.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что введённые за последние полгода санкции уже привели к значительным финансовым потерям российского ВПК.

«С момента принятия законодательства CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций». — RT), по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных и уже объявленных закупок продукции российской оборонной промышленности на несколько миллиардов долларов», — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Хотя изначально сообщалось, что о новых санкциях будет объявлено уже 29 января, на практике Белый дом ограничился передачей в конгресс перечня российских чиновников и бизнесменов.

Конгресс против Трампа

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов считает, что разные оценки «кремлёвского доклада» в высших эшелонах американской власти говорят о внутреннем противостоянии.

«Внутренний конфликт между конгрессом и Белым домом был всегда. И разные толкования так называемого «кремлёвского доклада» — яркое тому подтверждение. Конгресс более агрессивен по отношению к России, к президенту Путину. Белый дом старается нивелировать эту остроту, потому что Трамп испытывает симпатию к нашему президенту. Он пытался весь этот год выровнять отношения. Но конгресс связывает его по рукам и ногам», — рассказал сенатор в разговоре с RT.

По его словам, Трампу не дают в полном объёме использовать свои права — права президента США. А в преддверии выборов российского президента конгресс стремится сделать всё возможное, чтобы обострить внутриполитическую ситуацию в России и нивелировать её внешнеполитические успехи.

«Механизм санкций будет вырабатывать Минфин США. А американский конгресс в преддверии выборов этого года будет раскручивать пиар-кампанию, чтобы вопрос новых антироссийских санкций находился в фокусе публичного внимания их избирателей. К этому будут подключены все СМИ, которые поднимут новую волну русофобии среди американского электората», — полагает Морозов.

Конгрессмены Элиот Энгел, Бен Кардин, Шеррод Браун и Стени Хойер направили 26 января письмо на имя Дональда Трампа, в котором призвали президента ввести новые санкции против России.

Reuters

«Кремлёвский доклад»

Министерство финансов США в ночь на 30 января опубликовало так называемый «кремлёвский доклад» — список, куда вошли 210 россиян: 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. Тогда в американском ведомстве уточнили, что его не следует рассматривать как перечень лиц, против которых введены санкции.

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«Это не санкционный список. И включение в него (или в различные приложения этого доклада) отдельных лиц или компаний ни в коем случае не стоит интерпретировать как введение санкций против них. Включение в этот список также не даёт повода какому-либо из агентств вносить этих людей в любые санкционные программы», — сообщалось в документе.

Однако у списка есть и засекреченная часть, которая не будет обнародована.

При этом глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что США введут новые санкции в отношении России. По его словам, ограничительные меры будут подготовлены на основе «кремлёвского доклада» и разведданных.

Сенатор Морозов считает, что новые санкции Минфина будут касаться как бизнеса, так и конкретных чиновников, которые имеют за рубежом недвижимость.

«Наш президент уже неоднократно говорил, чтобы все возвращали свои капиталы в Россию. Это гарантия того, что они будут сохранены и будут работать на благо страны. Те, кто оставил активы за рубежом, находятся в зоне риска. Они — самые уязвимые с точки зрения санкций, которые могут быть как точечными, так и достаточно широкими. Следует ожидать очень жёстких санкций», — резюмировал собеседник.