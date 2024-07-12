Оговорки по Байдену: почему в Демпартии заговорили о снятии кандидатуры действующего президента США с предвыборной гонки

Глава Белого дома Джо Байден в своих выступлениях перепутал Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также вице-президента Камалу Харрис и своего соперника Дональда Трампа. Эти оговорки привлекли большое внимание американских и зарубежных СМИ. В рядах Демократической партии назревает протест против выдвижения действующего президента на предстоящих в ноябре выборах, сообщают американские издания. По мнению экспертов, фигура Байдена действительно ослабляет позиции Демпартии, политик сильно проигрывает Трампу. Однако решиться на смену кандидата демократам будет непросто, поскольку это требует консенсуса финансово-промышленных кругов, стоящих за партией.

Обсуждение недавних оговорок главы Белого дома Джо Байдена, сделанных им во время публичных выступлений, вышло за пределы США и стало одной из тем международной повестки. Так, комментируя данные ошибки, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «весь мир обратил на это внимание».

«Комментариев здесь быть не может. Понятно, что это оговорки. Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США. Но это не наше дело, это внутреннее дело США», — отметил Песков.

Обратил внимание на эти накладки в речи Байдена и заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры Маттео Сальвини в своих социальных сетях. Политик разместил видеофрагмент выступления Байдена и поставил хештег в поддержку его соперника на предстоящих выборах — Дональда Трампа.

Напомним, во время саммита НАТО, который завершился накануне в Вашингтоне, Джо Байден по ошибке назвал Владимира Путина президентом Украины, представляя собравшимся Владимира Зеленского.

«А сейчас я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин!» — заявил Байден.

Но спустя несколько секунд спохватился и поправил себя:

«Президент Путин»? Он тот, кто победит президента Путина. Президент Зеленский! Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина, нам нужно об этом беспокоиться», — сказал он, обращаясь к Зеленскому, который ответил, что он «лучше» Путина.

Джо Байден

AP

© Jacquelyn Martin

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Байден ещё раз допустил комичную оговорку, назвав бывшего американского лидера Дональда Трампа своим вице-президентом.

«Послушайте, я бы не стал выбирать вице-президента Трампа на должность вице-президента, если бы не считал, что она годится на роль президента», — заявил он в беседе с журналистами.

Также Байден добавил, что считает себя «самым подходящим кандидатом для президентской гонки».

«Я победил его (Трампа. — RT) однажды и сделаю это снова», — заявил он.

Оговорки политика стали поводом для многочисленных шуток со стороны пользователей интернета. Пошутила на этот счёт и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — написала она с иронией в своём Telegram-канале.

«Не видят альтернатив»

Это далеко не первый случай, когда действующий лидер США, представляющий Демократическую партию на президентских выборах, допускает нелепые оговорки. Например, в начале июня политик перепутал Россию и палестинский Рафах, заявив, что Израиль не будет вторгаться в Россию. В марте он оговорился, сообщив, что США не следовало «лезть на Украину», хотя имел в виду Ирак и Афганистан.

Кроме того, Байден фактически проиграл первые теледебаты своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу. Дебаты состоялись в конце июня, как показал проведённый CNN опрос, 67% зрителей присудили победу в дебатах Дональду Трампу, тогда как Джо Байдена поддержали только 33%. Байден с трудом противостоял напору республиканца, запинался и выглядел растерянным, а также часто обрывал свои реплики.

Дональд Трамп и Джо Байден

AP

© Gerald Herbert

После этого в американских политических кругах появились противники идеи выдвигать Байдена на пост президента. Дело в том, что, хотя и Байден, и Трамп позиционируются как кандидаты от Республиканской и Демократической партий, их кандидатуры пока не утверждены окончательно, это должно произойти осенью на партийных съездах.

По информации американского издания Axios, в рядах Демпартии ширится «заговор» против Джо Байдена — всё большее число влиятельных партийных фигур негласно лоббируют снятие его кандидатуры и замену на другого политика. По данным СМИ, противников действующего президента много среди его бывших коллег по администрации Барака Обамы, а также тех, кто работал в Белом доме в годы президентства Билла Клинтона.

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Есть противники Байдена и среди законодателей. По информации источников ABC News, как минимум четверо демократов в палате представителей выступают за замену Байдена на другого кандидата.

Комментируя эти слухи, бывший спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси заявила, что призвала однопартийцев не торопиться с публичной критикой кандидатуры Байдена.

«Я всем сказала: давайте пока не спешить. Что бы вы ни думали, лучше скажите кому-то в личной беседе, не обязательно выносить это на обсуждение, пока мы не увидим, как пройдёт эта неделя. Но я очень горжусь (нашим. — RT) президентом», — заявила она в эфире MSNBC.

При этом она ушла от ответа на вопрос журналистов, поддерживает ли она сама выдвижение Байдена.

«Мне бы хотелось, чтобы он поступил так, как посчитает нужным, ― ответила Пелоси. ― Именно так обстоят дела. Какое бы он ни принял решение», — сказала она.

Как отметил в комментарии RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий, состояние здоровья Джо Байдена действительноуже стало серьёзной проблемой для Демократической партии США. Причём она возникла уже давно, а проигранные Байденом дебаты стали для демократов лишь удобным предлогом, чтобы открыто заговорить об этом, считает эксперт.

«Сейчас даже демократы, которые заступаются за Байдена, делают это вынужденно, потому что не видят альтернатив. А кроме того, потому что связаны с его администрацией карьерно, не хотят потерять свои места в случае его ухода на политическую «пенсию», — отметил Дробницкий.

По оценкам эксперта, многие члены Демпартии хотели бы не просто сменить партийного кандидата на предстоящих выборах, но и обновить полностью программу партии.

«Это, конечно, станет для партии в какой-то мере признанием своих ошибок, но при этом придаст ей новый импульс для борьбы с Трампом и республиканцами. Но такие решительные перемены тормозятся той частью партийного истеблишмента, которая держится за уже сложившуюся систему и не хочет рисковать», — добавил эксперт.

Белый дом

AP

© Evan Vucci

«Всегда компромиссная фигура»

В ответ на всё чаще звучащую критику Байден опубликовал обращение к однопартийцам, в котором сообщил, что, «несмотря на спекуляции в прессе и где бы то ни было ещё», он «твёрдо привержен оставаться в этой предвыборной гонке до самого конца и одержать верх над Дональдом Трампом».

Аргументируя свою позицию, Байден напомнил, что стал претендентом на выдвижение в результате демократических праймериз.

«Неужели теперь мы просто скажем, что эта процедура (выдвижения кандидатов. — RT) ничего не значит? Что у избирателей нет права голоса? Я отказываюсь это делать. Я чувствую, что несу серьёзную ответственность за то, что избиратели Демократической партии мне верят и доверяют, позволив мне участвовать в президентской гонке в этом году. Это решение приняли они. Не СМИ, не обозреватели, не крупные спонсоры, не какие-то избранные группы лиц, какие бы благие намерения у них ни были. Избиратели, и только они, решают, кто кандидат в президенты от Демократической партии», — заявил Байден.

При этом опрос, который по заказу американских СМИ провело агентство Ipsos, показал, что выдвижением Байдена недовольны не только представители элиты, но и многие рядовые сторонники Демпартии. Больше половины (56%) респондентов считают, что он должен снять кандидатуру.

По словам экспертов, никаких процессуальных препятствий для смены кандидата незадолго до выборов у Демпартии нет. Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, хотя по традиции делегаты партийного съезда выдвигают именно победившего на праймериз кандидата, с чисто юридической точки зрения они могут выбрать и другого политика.

«С другой стороны, у демократов очень большие проблемы, потому что найти на «скамейке запасных» подходящего кандидата, который мог бы составить конкуренцию Трампу, тоже непросто. Да, есть, например, Мишель Обама, несколько сильных губернаторов, Камала Харрис... Но дело в том, что партийный кандидат — это всегда компромиссная фигура, за которой стоят разные финансово-промышленные круги. Согласовать нового кандидата за такой короткий срок, который остался до выборов, будет очень сложно», — объяснил эксперт.

По словам Дмитрия Дробницкого, самым простым был бы вариант добровольного отказа Байдена от выдвижения своей кандидатуры — на такой случай существует чёткий механизм подбора альтернативного кандидата. Однако это пока маловероятно, хотя сохранение кандидатуры Байдена снижает шансы Демпартии на победу, считают аналитики.

«На данный момент демократы уступают республиканцам, ситуация с Байденом не добавляет им очков в глазах избирателей. Спрогнозировать, каким будет политический расклад осенью, сложно, но, если бы выборы президента США состоялись прямо сейчас, с большой долей вероятности победу одержал бы Трамп», — подытожил Никита Данюк.