Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после его оговорки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся и предоставил слово «президенту Путину» вместо Владимира Зеленского.

Комментируя оговорку Байдена, Захарова в шутку назвала его «пророссийским кандидатом».

«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — сказала она.

Захарова добавила, что теперь Россия ждёт доклад Госдепа о раскрытии заговора «внутренних террористов», а также истерику бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о «нападении на американскую демократию».

На саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Он также оговорился и перепутал американского вице-президента Камалу Харрис с экс-главой США Дональдом Трампом.