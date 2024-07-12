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Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после его оговорки

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся и предоставил слово «президенту Путину» вместо Владимира Зеленского.
Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после его оговорки
  • globallookpress.com

Комментируя оговорку Байдена, Захарова в шутку назвала его «пророссийским кандидатом».

«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — сказала она. 

Захарова добавила, что теперь Россия ждёт доклад Госдепа о раскрытии заговора «внутренних террористов», а также истерику бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о «нападении на американскую демократию». 

На саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Он также оговорился и перепутал американского вице-президента Камалу Харрис с экс-главой США Дональдом Трампом. 

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