Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после его оговорки
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Комментируя оговорку Байдена, Захарова в шутку назвала его «пророссийским кандидатом».
«Мне кажется, пресловутое «российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть — налицо пророссийский кандидат, которым управляет «рука Кремля», — сказала она.
Захарова добавила, что теперь Россия ждёт доклад Госдепа о раскрытии заговора «внутренних террористов», а также истерику бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о «нападении на американскую демократию».
На саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
Он также оговорился и перепутал американского вице-президента Камалу Харрис с экс-главой США Дональдом Трампом.