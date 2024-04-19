Жизненные потребности: как Европа продолжает закупать российские ресурсы

Страны Европы продолжают приобретать российские ресурсы, несмотря на введённые против Москвы санкции и антироссийскую риторику. Согласно опубликованным данным европейской статистики, например, Франция существенно нарастила импорт СПГ из России, а Литва возобновила закупки российского зерна. Политологи отмечают, что в попытках изолировать Россию страны Запада поставили себя в неудобную ситуацию: они придерживаются политики двойных стандартов, чтобы получить необходимые ресурсы.

Западные страны продолжают торговать с РФ, невзирая на антироссийскую риторику, свидетельствуют данные европейской статистики. Ранее РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы cообщило, что Литва в феврале 2024 года приобрела у России 12,2 тыс. т зерна на €1,95 млн. Таким образом, литовские власти возобновили закупки после перерыва в несколько месяцев: Вильнюс прекратил регулярный импорт российского зерна в мае 2023-го, а последняя поставка была осуществлена в июле.

Кроме того, в конце зимы нарастила импорт и Латвия, закупившая у России 58,8 тыс. т зерна на €10 млн. Страны Евросоюза в целом приобрели в феврале 92,6 тыс. т российского зерна на €16,9 млн.

При этом в марте Министерство сельского хозяйства Литвы призвало запретить импорт зерна из России и Белоруссии. Ведомство направило соответствующее обращение в Еврокомиссию, к нему присоединились Латвия, Эстония, Польша и Чехия. Варшава ранее призывала Брюссель ввести полный запрет на продукты из России и Белоруссии.

Газовые связи

Страны Запада продолжают поддерживать торговые отношения с Москвой и в других сферах. Так, издание Politico со ссылкой на данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщило, что Франция за первые месяцы 2024 года импортировала российский сжиженный природный газ на сумму более €600 млн. В объёмах это на 75% больше, чем в I квартале 2023 года, уточняет издание.

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Журналисты Politico подчеркнули, что из-за этого Париж подвергся критике со стороны европейского сообщества.

«Не может быть так, что Франция, с одной стороны, говорит, что мы должны быть жёсткими с Россией, а с другой — расплачивается с ней большими деньгами», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.

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При этом Франция настаивает, что эти закупки газа необходимы для обеспечения поставок в дома по всей Европе и что она заключила долгосрочное соглашение с Россией, расторгнуть которое юридически сложно, пишет издание. Politico отмечает, что объёмы торговли газом между Парижем и Москвой растут, несмотря на стремление главы Пятой республики Эммануэля Макрона занять более жёсткую проукраинскую позицию спустя два года после начала СВО.

По данным Politico, Франция стала лидером по импорту СПГ из России. В I квартале 2024 года она ввезла 1,54 млн т газа по сравнению с 882 тыс. т за аналогичный период 2023 года. На втором месте Бельгия — 1,53 млн т и 1,69 млн т газа соответственно, на третьем — Испания, экспорт в которую остаётся на уровне около 1,17 млн т.

Всё это, с точки зрения журналистов, говорит лишь о том, что Москва находит всё более креативные способы обойти существующие меры, а санкции Евросоюза неэффективны.

Со своей стороны, МИД России в феврале сообщал, что в период с января по сентябрь 2023 года поставки СПГ из России во Францию выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Норвежское издание High North News отмечало, что в общей сложности с начала спецоперации в феврале 2022 года и последующего введения санкций против российского энергетического сектора страны ЕС закупили российского СПГ на сумму более $30 млрд. За это время Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Евросоюз, уступая только США и опережая Катар и Алжир.

«Европа будет платить всё больше»

Аналитики называют парадоксальной ситуацию с продолжающимися закупками ресурсов у РФ в условиях агрессивного антироссийского внешнеполитического курса Запада.

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«С одной стороны, западные страны декларируют отказ от всего российского и следуют политике отмены РФ. С другой — они втридорога продолжают скупать российское сырьё, минералы и зерно. Либо обходными путями, либо через посредников. Это лишний раз доказывает, насколько пагубным бывает лицемерие, и насколько оно наказывается рублём, в данном случае евро. Потому что весь этот импорт осуществляется с большой накруткой. Санкции, запреты, угрозы вторичных рестрикций, даже возможная уголовная ответственность за их нарушение — всё это ситуацию не исправит. Европа будет платить всё больше», — подчеркнул в разговоре с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Он констатировал, что западные госдеятели попросту отказываются признавать несостоятельность своего политического курса в отношении Москвы.

«Они не в силах признаться себе, что ошиблись, и поэтому продолжают дальше загонять себя в угол. Уже многим очевидно, что программа по санкционному давлению не достигла нужного результата, а попытки изолировать Россию провалились. Более того, Москва на этом фоне укрепляет свои позиции и ей помогают другие страны, дорожащие собственными интересами, — прежде всего Китай и Иран. Европейским элитам последствия своих действий придётся расхлёбывать на ближайших выборах», — уверен аналитик.

Он также полагает, что экономики стран Запада продолжат ощущать на себе негативные последствия антироссийских санкций.

«Западная экономика будет продолжать испытывать стресс за стрессом. Национальные экономики будут подвергаться очень сильным деформациям из-за сложной логистики и санкционного режима, — пояснил Мухин. — С учётом этого всё больше государств изъявляют желание присоединиться к формату БРИКС».

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Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин также считает, что страны Запада действуют в рамках политики двойных стандартов в отношении России.

«То, что отражено в статистике, — это только видимая часть торговли с Россией. Есть ещё теневая область, где тоже очень серьёзные объёмы, причём высокотехнологичных изделий. Многие компании так или иначе остались работать в России, продолжив сотрудничество. Каждый старается не упустить выгоду даже в условиях жёстких санкций», — рассказал политолог.

Несмотря на это, коллективный Запад не оставляет попыток изолировать Россию, напоминает аналитик.

«Европейцы уже идут по второму десятку санкционных пакетов. Но надо отметить, что в США также менее тщательно соблюдают собственные ограничения. Когда это выгодно, там просто их игнорируют, закупая, скажем, российское ядерное топливо. Конечно, санкции как таковые дают свой эффект и против ряда стран они работают. Но Россия, во-первых, слишком велика, а во-вторых, у неё много партнёров, дружественных и нейтральных стран. Она в какой-то степени лидер глобального большинства по ряду направлений. Так что изолировать её просто невозможно», — констатировал Козюлин.

Он прогнозирует, что эта ситуация останется неизменной в ближайшие годы.