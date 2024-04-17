Литва возобновила закупку зерна из России после перерыва

Литва после полугодичного перерыва возобновила закупку зерна из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы, первая поставка с 2023 года произошла в феврале — страна получила 12,2 тыс. тонн на €1,95 млн.

При этом в марте министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Еврокомиссии с призывом запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.

Financial Times написала, что ЕС будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.