Страны Балтии, Польша и Чехия призвали ЕК запретить импорт российского зерна
Кроме того, главы министерств потребовали «обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС».
Также указывается, что соответствующая тема будет обсуждаться во время заседания совета министров сельского хозяйства стран ЕС, которое пройдёт 26 марта.
Ранее газета Financial Times написала, что ЕС будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.