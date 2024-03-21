RT в Telegram
Подпишись

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали ЕК запретить импорт российского зерна

Короткая ссылка
Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Еврокомиссии с призывом запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз. Об этом заявило министерство сельского хозяйства Литвы.

Кроме того, главы министерств потребовали «обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС».

Также указывается, что соответствующая тема будет обсуждаться во время заседания совета министров сельского хозяйства стран ЕС, которое пройдёт 26 марта.

Ранее газета Financial Times написала, что ЕС будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить