Страны Балтии, Польша и Чехия призвали ЕК запретить импорт российского зерна

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Еврокомиссии с призывом запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз. Об этом заявило министерство сельского хозяйства Литвы.

Кроме того, главы министерств потребовали «обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС».

Также указывается, что соответствующая тема будет обсуждаться во время заседания совета министров сельского хозяйства стран ЕС, которое пройдёт 26 марта.

Ранее газета Financial Times написала, что ЕС будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.