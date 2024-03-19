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FT: Евросоюз будет взимать пошлину в €95 за тонну зерна из России и Белоруссии

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Европейский союз будет взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну.
FT: Евросоюз будет взимать пошлину в €95 за тонну зерна из России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», — сказано в материале.

Уточняется, что её размер составит €95 за тонну зерна из двух стран.

Как пишет издание, данный шаг приведёт к росту цен как минимум на 50%. Кроме того, пошлины в размере 50% будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 200%.

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