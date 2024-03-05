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Виноделы призвали власти России ввести ограничения на импорт вина

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Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 200%.
Виноделы призвали власти России ввести ограничения на импорт вина
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.

«Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой... по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, креплёного вина из стран НАТО в 200%», — заявил он.

Вместе с этим Плотников добавил, что ассоциация также попросила российские власти отменить льготный режим для импорта различных видов вина из Грузии.

В октябре 2023 года исполнительный директор Fort Александр Липилин сообщил, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции вскоре исчезнет из России.

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