Fort: недорогое вино из Италии и Испании исчезнет из России

Недорогое вино из Италии, Испании и Франции вскоре исчезнет из России.

Об этом заявил исполнительный директор Fort Александр Липилин.

«Дальше в сегменте «до 500—700 рублей» скоро почти не останется импорта из основных стран — Италии, Испании, Франции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года вводится в действие ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия». Отмечается, что он распространяется на такие напитки, как самогон, сухарничек, хреновуха, берёзовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая.