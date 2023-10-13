В 2024 году вступит в силу касающийся хреновухи, самогона и сбитня стандарт
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Как подчеркнули в ведомстве, ГОСТ был пересмотрен с целью расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье, а также в связи с необходимостью разработки требований к ним.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, на базе которого был подготовлен стандарт, рассказали RT, что его введение будет способствовать в том числе повышению конкурентоспособности продукции и сохранению её традиционных видов, а также решению проблемы импортозамещения.
Так, в новой редакции стандарта предусмотрено использование в качестве основного вида сырья как спирта этилового ректификованного, так и зерновых дистиллятов или их смеси, добавили специалисты.
Благодаря таким изменениям будет расширен ассортимент в этой категории за счёт напитков на основе зерновых дистиллятов, являющихся вариациями исторически сложившихся рецептур, которые в последнее время становятся очень популярными, заявили в организации.
Кроме того, в новой редакции национального стандарта уточнены термины и технические требования по всем группам напитков.
В свою очередь, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз добавил в беседе с RT, что сейчас государство обращает внимание на внутреннее развитие, в том числе на развитие национальных российских напитков.
«У нас развивается внутренний туризм, это неизбежно», — заключил собеседник RT.
Ранее в Росалкогольрегулировании и Росстате рассказали о ситуации с потреблением алкоголя в России.