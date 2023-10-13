В 2024 году вступит в силу касающийся хреновухи, самогона и сбитня стандарт

С 1 января 2024 года вводится в действие ГОСТ «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия». Отмечается, что он распространяется на такие напитки, как самогон, сухарничек, хреновуха, берёзовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая. Об этом RT рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Как подчеркнули в ведомстве, ГОСТ был пересмотрен с целью расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральном сырье, а также в связи с необходимостью разработки требований к ним.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, на базе которого был подготовлен стандарт, рассказали RT, что его введение будет способствовать в том числе повышению конкурентоспособности продукции и сохранению её традиционных видов, а также решению проблемы импортозамещения.

Так, в новой редакции стандарта предусмотрено использование в качестве основного вида сырья как спирта этилового ректификованного, так и зерновых дистиллятов или их смеси, добавили специалисты.

Благодаря таким изменениям будет расширен ассортимент в этой категории за счёт напитков на основе зерновых дистиллятов, являющихся вариациями исторически сложившихся рецептур, которые в последнее время становятся очень популярными, заявили в организации.

Кроме того, в новой редакции национального стандарта уточнены термины и технические требования по всем группам напитков.

В свою очередь, директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз добавил в беседе с RT, что сейчас государство обращает внимание на внутреннее развитие, в том числе на развитие национальных российских напитков.

«У нас развивается внутренний туризм, это неизбежно», — заключил собеседник RT.

Ранее в Росалкогольрегулировании и Росстате рассказали о ситуации с потреблением алкоголя в России.