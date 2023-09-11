В Росалкогольрегулировании и Росстате рассказали о ситуации с потреблением алкоголя в России

По случаю Всероссийского дня трезвости, который в стране отмечается ежегодно 11 сентября, представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования) и Росстата рассказали RT о регионах страны, которые можно назвать лидерами по объёмам продаж алкоголя, а также о смертности населения из-за причин, связанных с употреблением алкогольных напитков.

Так, по словам представителей Росалкогольрегулирования, наиболее крупные объёмы продаж алкоголя, как правило, фиксируются в регионах с большой численностью населения. Антирейтинг в этом отношении возглавляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Лидирующие позиции по объёмам продаж в России занимает пивоваренная продукция. Далее следуют слабоалкогольная продукция и коньяк.

«В 2022 году в лицензированной рознице было продано 103,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%, а в 2023-м — 107,3 млн декалитров алкогольной продукции крепостью свыше 9%. Эти цифры прекрасно иллюстрируют устойчивый тренд последних лет по «обелению» рынка», — уточнили представители ведомства.

По их словам, при практически неизменном объёме потребления растут легальные розничные продажи.

«Потребитель делает выбор в пользу легальной продукции, отказываясь от приобретения опасного нелегального алкоголя», — подчеркнули в Росалкогольрегулировании.

В свою очередь, в Росстате предоставили данные о числе умерших по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Эти показатели служба рассчитывает ежегодно на основе информации, которую получает из Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

«В 2021 году число скончавшихся составило 47 393, а в 2022 году — 43 091», — заявили в Росстате.

Аналогичная информация за 2023 год, по словам представителей службы, будет доступна лишь в июне 2024 года.

Ранее в Роскачестве рассказали RT, как можно призвать к ответу распивающих спиртные напитки на детских площадках, уточнив, что подобное поведение является нарушением закона.