Диетолог Мухина посоветовала не сочетать кофе с алкоголем

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина не рекомендовала сочетать кофе с рядом продуктов, таких как алкоголь и пряности.

«Когда человек одновременно употребляет кофе и алкоголь, он не чувствует опьянения. И в итоге выпивает ещё больше спиртного», — объяснила диетолог в разговоре с «Москвой 24».

Она также посоветовала не сочетать кофе с пряностями, поскольку они перебивают вкус напитка. Из-за этого можно незаметно превысить суточную норму.

Лучше всего употреблять кофе отдельно от других продуктов — через час после еды, заключила Мухина.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова заявила, что кофе может не бодрить из-за того, что в напитке мало кофеина. К примеру, чем меньше готовится кофе, тем менее насыщенным он будет.