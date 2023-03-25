«Доверие полностью подорвано»: как в России оценивают перспективы возобновления диалога с Западом

Любые гипотетические договорённости России и Запада в будущем должны быть юридически обязывающими и иметь чёткий механизм контроля за их выполнением, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он констатировал, что отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем находятся на самом низком уровне «со времён окончания биполярного противостояния», а Запад объявил РФ тотальную гибридную войну. Ранее в Москве неоднократно отмечали, что возврат к прежнему уровню взаимодействия с Западом в обозримом будущем не представляется возможным. По мнению аналитиков, доверие Москвы к бывшим западным партнёрам было полностью утрачено, и в нынешних условиях восстановление полноценного диалога со странами, поставляющими Украине оружие, не имеет смысла.

Все потенциальные договорённости между Россией и странами Запада в будущем должны быть юридически обязывающими и чётко контролируемыми из-за потери доверия к США и ЕС, заявил глава МИД Сергей Лавров в своей статье для общественно-политического журнала «Разведчик».

«Любые гипотетические договорённости с западниками должны иметь юридически обязывающий характер и предусматривать чёткий механизм контроля за их выполнением», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Он констатировал, что отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем находятся на самом низком уровне со времён окончания «биполярного противостояния». Министр добавил, что после начала СВО Запад объявил России тотальную гибридную войну, цель которой заключается в нанесении поражения РФ на поле боя, разрушении экономики страны и подрыве её внутриполитической стабильности.

«Соответствующие выводы нами сделаны. «Бизнеса как обычно» с такими нечистоплотными контрагентами больше не будет. Стучаться в закрытую дверь, тем более идти на односторонние уступки мы не намерены. Если Запад образумится и предложит возобновить контакты — посмотрим, о чём конкретно идёт речь, и будем определяться исходя из российских интересов», — отметил Лавров.

«Если вдруг западники решат отказаться от нынешнего русофобского курса, сделают выбор в пользу равноправного сотрудничества с Россией, то это пойдёт на пользу прежде всего им самим. Вместе с тем мы реалисты и отдаём себе отчет в том, что в ближайшей перспективе такой сценарий маловероятен. К тому же, наше доверие, что называется, «дорого стоит». Вашингтону и Брюсселю сегодня нужно сильно постараться, чтобы его заслужить», — заявил министр.

«Как обычно не будет»

Ранее Сергей Лавров уже отмечал невозможность возвращения отношений между Россией и Западом на прежний уровень. В начале декабря глава МИД указал на это в ходе пресс-конференции, посвящённой безопасности в Европе. Мероприятие прошло на фоне заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лодзе, куда польские власти не пустили российскую делегацию во главе с Лавровым.

«Ясно лишь то, что если и когда в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то вернуться к совместной работе по европейской безопасности, то восстановления не получится. Потому что это означало бы возвращение к чему-то, что было раньше, но «бизнеса как обычно» не будет», — сказал тогда глава МИД.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Сергей Лавров

AP

© Alex Brandon, Pool

В октябре 2022-го Сергей Лавров отмечал, что в таких условиях бессмысленно сохранять в странах Запада прежний уровень дипломатического присутствия.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — заявил Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

Он подчеркнул, что российский МИД проводит «географическую переориентацию» деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате.

«Страны так называемого третьего мира (в Азии, Африке, Латинской Америке), наоборот, нуждаются в дополнительном внимании. Согласовывается много планов на высшем и высоком уровне, которые требуют дипломатического сопровождения, в том числе с точки зрения поддержки бизнеса, совместных культурных, гуманитарных, образовательных проектов», — пояснил министр.

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В свою очередь, замглавы МИД Сергей Рябков на днях, выступая на дискуссии международного клуба «Валдай», выделил среди западных государств Соединённые Штаты, с которыми, по его словам, невозможно поддерживать прежний уровень отношений.

«США фактически являются стороной конфликта на Украине... И, естественно, вести дела как прежде мы не можем. И вот это «прежде» относится ко всему до периода, когда мы оказались в состоянии де-факто открытого конфликта с США», — сказал Рябков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал в конце февраля состояние диалога между Москвой и коллективным Западом. В своей февральской статье для «Известий» он выделил две главные точки невозврата в этих отношениях: осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против Южной Осетии, и весна 2014 года, когда Крым вернулся в состав РФ в результате референдума, что вызвало «бешеную истерику» на Западе.

Позднее, общаясь с представителями российских СМИ, Медведев отметил, что стабилизация отношений РФ с Западом — это вопрос отдалённой перспективы, поскольку, с его точки зрения, в последнее время среди руководителей Евросоюза наблюдается катастрофическое падение уровня компетентности и элементарной грамотности.

«Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях, но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики, — подчеркнул Медведев. — Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдёт на пенсию... Если бы речь шла, например, о перспективе двух-трёх лёт, наверное, что называется, воленс-ноленс, пришлось бы с ними взаимодействовать. Но такая перспектива не просматривается».

С чистого листа

Зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя текущий кризис в отношениях между РФ и Западом и их дальнейшие перспективы, напомнил, что полноценное дипломатическое взаимодействие между государствами подразумевает множество форм различных соглашений.

«Есть договоры, которые носят более предметный характер и содержат определённую степень контроля. Те претензии, которые мы предъявляем Западу и которые связаны с неделимостью безопасности, существовали всегда в виде деклараций, которые подписывали обе стороны. Но с конца 1990-х годов они отказались выполнять эти декларации и начали их достаточно вольно трактовать. Потом это стало касаться уже и договоров. Следовательно, возможные соглашения в дальнейшем будут уже более строгими, с более жёстко и чётко прописанными процедурами. В них не будет ничего, что может быть оставлено «на доверие». Мы не дадим возможности что-либо нарушить и будем включать санкции за нарушение тех или иных договорённостей», — сказал политик в разговоре с RT.

Переговоры Блинкена и Лаврова в 2022 году

AP

© Alex Brandon, Pool

Он добавил, что прежде Москва руководствовалась презумпцией взаимной добропорядочности, которая предполагала стремление каждой из сторон к взаимовыгоде, но не к обману.

«Теперь доверие полностью подорвано, и мы будем исходить из злонамеренности контрагента. Все возможные ловушки или пробелы в договорах будут прописаны дополнительными пунктами. Всё будет начато с чистого листа, и Западу придётся вновь завоёвывать доверие России», — уверен Матвейчев.

Любые возможные переговоры с коллективным Западом должны подразумевать заключение обязывающих рамочных соглашений, считает профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

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«После откровений бывшего канцлера ФРГ Меркель и экс-президента Франции Олланда, стало очевидно, что Западу верить нельзя. Теперь переговоры нельзя проводить «налегке»: нужно акцентировать внимание и собственной делегации, и партнёров по столу переговоров на том, что нужны юридические обязательства. Это — плоды горького опыта, который сделал неизбежной специальную военную операцию», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, что в конце 2022 года некоторые участники минского процесса — Ангела Меркель и Франсуа Олланд, а затем и экс-президент Украины Пётр Порошенко — признали, что никто из них не собирался следовать подписанным документам. Так, Меркель в интервью изданию Die Zeit заявила, что всем участникам процесса было ясно, что конфликт на востоке Украины просто заморожен, а подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», которое Киев использовал, чтобы «стать сильнее». Позднее Олланд подтвердил её слова, заявив, что договорённости «на время остановили наступление России».

Владимир Винокуров отметил, что в таких условиях все дальнейшие договорённости должны иметь возможность проверки их выполнения и связывания сторон взаимными обязательствами. Однако пока что любые тесные дипломатические контакты и переговоры с Западом — дело весьма отдалённой перспективы, считает эксперт.

«Сейчас диалоги и переговоры с недружественными странами, особенно с теми, кто поставляет материально-техническую помощь Украине, не имеют ни смысла, ни логики. Отступать с текущих позиций России нельзя», — заключил политолог.