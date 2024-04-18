Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ в Европе

Франция стала самым крупным покупателем российского газа в Евросоюзе: в первые три месяца 2024 года Россия увеличила поставки СПГ в страну на 75% в годовом выражении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического центра CREA.

Уточняется, что на сделках Москва заработала порядка €600 млн.

«Франция не может призывать к жёсткости с Россией и при этом платить Москве такие деньги», — заявил один из европейских чиновников.

В Париже объяснили закупки СПГ потребностями домохозяйств и отсутствием возможности разорвать долгосрочные соглашения с Россией.

Ранее в Foreign Policy заявили, что запрет на экспорт СПГ американским лидером Джо Байденом стал подарком президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, по данным The Washington Post, Запад, несмотря на антироссийские санкции, закупал с февраля 2022 года титан на сотни миллионов долларов в России.