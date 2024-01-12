«Полное пренебрежение международным правом»: в МИД РФ осудили удары США и Великобритании по Йемену

Нанесённые в ночь на 12 января удары американских и британских военных по Йемену — пример пренебрежения международным правом во имя эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Удары по хуситам также осудили в Иране, назвав эти события явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила ночные удары США и Великобритании по Йемену. По её словам, речь идёт об очередном случае пренебрежения международным правом.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала Захарова в Telegram.

Кроме того, в постоянном представительстве России при ООН заявили, что Москва запросила срочное заседание Совбеза в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену.

Действия США и их союзников также осудил ряд других государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани назвал удары по Йемену произволом, явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов и положений.

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Администрация президента США ранее подтвердила нанесение Соединёнными Штатами и Великобританией ударов по объектам хуситов в Йемене.

Как говорится в заявлении главы Белого дома Джо Байдена, по его указанию американские военные совместно с Соединённым Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов поразили объекты в Йемене, которые, по словам американского лидера, повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства.

В заявлении Байдена говорится, что более 50 государств оказалось затронуто в результате 27 атак хуситов.

Как пояснили в Пентагоне, сегодняшние удары были нацелены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами хуситов, баллистическими и крылатыми ракетами, а также с береговыми радиолокационными станциями и мощностями по воздушному наблюдению.

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Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин отметил, что выполненные удары были направлены на снижение способности йеменского движения представлять угрозу судоходству и международной торговле.

В ВВС США уточнили, что удары нанесены более чем по 60 объектам хуситов, при этом использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов.

Напомним, что хуситы в конце октября объявили о начале военных действий против Израиля в поддержку «угнетённого палестинского народа». В ходе последующих событий с территории Йемена неоднократно наносились удары по коммерческим судам в Красном море.

В частности, в середине декабря хуситы атаковали контейнеровоз компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, в результате чего эта компания и ряд других перевозчиков решили не использовать Красное море для перемещения своих судов.

Кроме того, в конце декабря хуситы в Йемене объявили всеобщую народную мобилизацию для подготовки бойцов к участию в конфликте c Израилем на стороне палестинцев.

Между тем в Йемене вскоре после ударов со стороны США и Великобритании заявили, что Вашингтон и Лондон «заплатят высокую цену» за эти действия. Об этом заявил замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази.

Кроме того, официальный представитель движения хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил, что удары США и Великобритании по объектам движения не остановят атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море.

Согласно его точке зрения, агрессивные действия США и Великобритании в отношении Йемена не имеют какого-либо оправдания, так как международное судоходство в Красном и Аравийском морях не находилось под угрозой.