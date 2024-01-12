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Захарова назвала авиаудары США по Йемену пренебрежением международным правом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
Захарова назвала авиаудары США по Йемену пренебрежением международным правом
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

Об этом она написала в Telegram.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон стремится к эскалации ситуации в регионе ради достижения своих разрушительных целей.

Ранее об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана. Там происходящее назвали нарушением территориальной целостности.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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