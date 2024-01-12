Захарова назвала авиаудары США по Йемену пренебрежением международным правом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

Об этом она написала в Telegram.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон стремится к эскалации ситуации в регионе ради достижения своих разрушительных целей.

Ранее об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана. Там происходящее назвали нарушением территориальной целостности.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.