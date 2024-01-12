Захарова назвала авиаудары США по Йемену пренебрежением международным правом
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Об этом она написала в Telegram.
«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом», — говорится в сообщении.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон стремится к эскалации ситуации в регионе ради достижения своих разрушительных целей.
Ранее об атаках США и Великобритании по Йемену высказались в МИД Ирана. Там происходящее назвали нарушением территориальной целостности.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.