Цена нефти марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Цена на нефть марки Brent подскочила на целых 2,5% из-за опасений, что будут новые перебои в судоходстве», — говорится в публикации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.
США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.
Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.