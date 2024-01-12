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Цена нефти марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену

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Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,5%, превысив $79 за баррель, на фоне ударов Соединённых Штатов и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена.
Цена нефти марки Brent выросла на 2,5% после ударов США по Йемену
  • Gettyimages.ru
  • © Hybrid Images

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Цена на нефть марки Brent подскочила на целых 2,5% из-за опасений, что будут новые перебои в судоходстве», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авиаудары Соединённых Штатов по территории Йемена являются очередным пренебрежением международным правом.

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене.

Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену.

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